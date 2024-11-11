В России покупку шутера «Сталкер 2» хотят приравнять к «спонсированию ВСУ»

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World могут запретить на территории России. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры», — сказал Горелкин в беседе с Daily Storm.
Юрист Михаил Мушаилов выразил опасения в отношении приобретения российскими геймерами новой игры. Он подчеркнул, что действия российских пользователей могут быть интерпретированы как финансирование терроризма, учитывая информацию из открытых источников о том, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 оказывают поддержку Вооруженным Силам Украины.
Украинская компания GSC Game World, занимающаяся разработкой игры, начала сбор средств на благотворительные цели для ВСУ после начала специальной военной операции. В 2022 компания прекратила продажи своих продуктов на территории Российской Федерации.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, фантастический шутер, события которого разворачиваются в зоне Чернобыльской атомной электростанции. Выход игры ожидается 20 ноября 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.