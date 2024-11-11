11 ноября 2024

В Кургане приостановилась стройка на месте снесенных домов возле ЦПКиО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройку возле ЦПКиО занесло снегом — видны только следы
Стройку возле ЦПКиО занесло снегом — видны только следы Фото:

Возле Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане приостановились работы по благоустройству сквера на месте снесенных домов. Все дорожки занесены снегом, рабочих нет. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте стройки.

«Строящийся сквер возле ЦПКиО занесло снегом. Рабочих на объекте не видно, только лишь следы от обуви», — передает корреспондент. Вероятно, что работы перенесли на следующий год.

Ранее источники URA.RU сообщали, что работы по благоустройству сквера планируют закончить до конца ноября. При этом сами рабочие отмечали, что все будет зависеть от погодных условий.

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Возле Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане приостановились работы по благоустройству сквера на месте снесенных домов. Все дорожки занесены снегом, рабочих нет. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте стройки. «Строящийся сквер возле ЦПКиО занесло снегом. Рабочих на объекте не видно, только лишь следы от обуви», — передает корреспондент. Вероятно, что работы перенесли на следующий год. Ранее источники URA.RU сообщали, что работы по благоустройству сквера планируют закончить до конца ноября. При этом сами рабочие отмечали, что все будет зависеть от погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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