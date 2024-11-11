Апелляция «засилила» приговор россиянину Титову за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 14 годам россиянина Титова за госизмену

11 ноября 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

В качестве дополнительного наказания суд назначил Титову штраф в размере 400 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Московский городской суд приговорил Андрея Титова к 14 годам лишения свободы. Он был признан виновным в государственной измене и незаконном хранении оружия. Осужденный также заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. «Приговор в отношении Титова Андрея Владимировича, осужденного на 14 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, оставлен без изменений, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого апелляционного суда. Вышестоящая инстанция изменила приговор Мосгорсуда в части, связанной с передачей сведений, которые составляют государственную тайну, а также с перевозкой и приобретением оружия и боеприпасов. Титов арестован в июне 2022 года. Ему изначально было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), позже ему также инкриминировали и хранение оружия (ст. 222 УК РФ). Как сообщало URA.RU, ранее Московский городской суд признал виновным в государственной измене Александра Крайчикуа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Из материалов дела следует, что он оказывал финансовую поддержку иностранному государству, которое действовало против интересов российской безопасности. До этого 16 лет тюрьмы по обвинению в госизмене получил продавший ВСУ чертежи «Уралвагонзавода» инженер-технолог Данил Мухаметов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский городской суд приговорил Андрея Титова к 14 годам лишения свободы. Он был признан виновным в государственной измене и незаконном хранении оружия. Осужденный также заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. «Приговор в отношении Титова Андрея Владимировича, осужденного на 14 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, оставлен без изменений, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого апелляционного суда. Вышестоящая инстанция изменила приговор Мосгорсуда в части, связанной с передачей сведений, которые составляют государственную тайну, а также с перевозкой и приобретением оружия и боеприпасов. Титов арестован в июне 2022 года. Ему изначально было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), позже ему также инкриминировали и хранение оружия (ст. 222 УК РФ). Как сообщало URA.RU, ранее Московский городской суд признал виновным в государственной измене Александра Крайчикуа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Из материалов дела следует, что он оказывал финансовую поддержку иностранному государству, которое действовало против интересов российской безопасности. До этого 16 лет тюрьмы по обвинению в госизмене получил продавший ВСУ чертежи «Уралвагонзавода» инженер-технолог Данил Мухаметов, передает RT.