Россиянин получил более 10 лет тюрьмы за предательство Родины

Московский городской суд признал Александра Крайчикуа виновным в государственной измене. Он финансировал иностранное государство в делах, направленных против российской безопасности. За это его осудили к 13 годам лишения свободы, сообщают Суды общей юрисдикции Москвы.
«Приговором Московского городского суда от 01.11.2024 Крайчик Александр Викторович признан виновным в совершении государственной измены, выразившейся в оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», — передает telegram-канал Судов общей юрисдикции. За совершенные действия Крайчик получил 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили один год ограничения свободы.
Ранее за госизмену на 13,5 лет посадили IT-специалиста из Москвы, также ему назначили штраф в 300 тысяч рублей. Он имел двойное гражданство и хотел передать важные данные разведке США, установив контакт с ЦРУ. Мужчина был задержан в 2022 году.
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