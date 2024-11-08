Россиянин получил более 10 лет тюрьмы за предательство Родины

Россиянин получил 13 лет колонии за госизмену
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Александра Крайчика осудили за госизмену на 13 лет колонии и один год ограничения свободы
Александра Крайчика осудили за госизмену на 13 лет колонии и один год ограничения свободы Фото:

Московский городской суд признал Александра Крайчикуа виновным в государственной измене. Он финансировал иностранное государство в делах, направленных против российской безопасности. За это его осудили к 13 годам лишения свободы, сообщают Суды общей юрисдикции Москвы. 

«Приговором Московского городского суда от 01.11.2024 Крайчик Александр Викторович признан виновным в совершении государственной измены, выразившейся в оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», — передает telegram-канал Судов общей юрисдикции. За совершенные действия Крайчик получил 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили один год ограничения свободы. 

Ранее за госизмену на 13,5 лет посадили IT-специалиста из Москвы, также ему назначили штраф в 300 тысяч рублей. Он имел двойное гражданство и хотел передать важные данные разведке США, установив контакт с ЦРУ. Мужчина был задержан в 2022 году. 

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Московский городской суд признал Александра Крайчикуа виновным в государственной измене. Он финансировал иностранное государство в делах, направленных против российской безопасности. За это его осудили к 13 годам лишения свободы, сообщают Суды общей юрисдикции Москвы.  «Приговором Московского городского суда от 01.11.2024 Крайчик Александр Викторович признан виновным в совершении государственной измены, выразившейся в оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», — передает telegram-канал Судов общей юрисдикции. За совершенные действия Крайчик получил 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили один год ограничения свободы.  Ранее за госизмену на 13,5 лет посадили IT-специалиста из Москвы, также ему назначили штраф в 300 тысяч рублей. Он имел двойное гражданство и хотел передать важные данные разведке США, установив контакт с ЦРУ. Мужчина был задержан в 2022 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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