Танцор из Кургана и Анфиса Чехова покинули шоу на ТНТ

Курганский танцор Максим Крючков, который выступал в паре с Анфисой Чеховой в шоу «Звездные танцы» на ТНТ, покинул проект вместе со своей партнершей. Они набрали меньше всех баллов. Эфир прошел в минувшие выходные.
«Паре достался один из самых сложных номеров. При этом Анфиса Чехова — единственная участница, у которой нет танцевального опыта», — отметили участники проекта. Звезда призналась, что в проект ее пригласили, когда она собиралась улетать на отдых и буквально застали ее на чемоданах.
На шоу Максим Крючков и Анфиса Чехова исполнили сальсу под песню Zivert «Бери и беги». Пара выступала в нарядах эпохи 50-х и выполнила ряд интересных элементов и поддержек, выложившись на площадке по максимуму. Они стали первой выбывшей с проекта парой.
Ранее URA.RU писало о том, что наставницей пары на проекте стала Татьяна Денисова. Всего в проекте участвуют 10 пар, в которых один из партнеров является профессиональным танцором.
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