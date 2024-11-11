11 ноября 2024

Танцор из Кургана и Анфиса Чехова покинули шоу на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Крючков и Чехова стали первой выбывшей с проекта парой
Крючков и Чехова стали первой выбывшей с проекта парой Фото:

Курганский танцор Максим Крючков, который выступал в паре с Анфисой Чеховой в шоу «Звездные танцы» на ТНТ, покинул проект вместе со своей партнершей. Они набрали меньше всех баллов. Эфир прошел в минувшие выходные.

«Паре достался один из самых сложных номеров. При этом Анфиса Чехова — единственная участница, у которой нет танцевального опыта», — отметили участники проекта. Звезда призналась, что в проект ее пригласили, когда она собиралась улетать на отдых и буквально застали ее на чемоданах.

На шоу Максим Крючков и Анфиса Чехова исполнили сальсу под песню Zivert «Бери и беги». Пара выступала в нарядах эпохи 50-х и выполнила ряд интересных элементов и поддержек, выложившись на площадке по максимуму. Они стали первой выбывшей с проекта парой.

Ранее URA.RU писало о том, что наставницей пары на проекте стала Татьяна Денисова. Всего в проекте участвуют 10 пар, в которых один из партнеров является профессиональным танцором.

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Курганский танцор Максим Крючков, который выступал в паре с Анфисой Чеховой в шоу «Звездные танцы» на ТНТ, покинул проект вместе со своей партнершей. Они набрали меньше всех баллов. Эфир прошел в минувшие выходные. «Паре достался один из самых сложных номеров. При этом Анфиса Чехова — единственная участница, у которой нет танцевального опыта», — отметили участники проекта. Звезда призналась, что в проект ее пригласили, когда она собиралась улетать на отдых и буквально застали ее на чемоданах. На шоу Максим Крючков и Анфиса Чехова исполнили сальсу под песню Zivert «Бери и беги». Пара выступала в нарядах эпохи 50-х и выполнила ряд интересных элементов и поддержек, выложившись на площадке по максимуму. Они стали первой выбывшей с проекта парой. Ранее URA.RU писало о том, что наставницей пары на проекте стала Татьяна Денисова. Всего в проекте участвуют 10 пар, в которых один из партнеров является профессиональным танцором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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