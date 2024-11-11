Где в Кургане поставят елки на Новый год

В Кургане установят несколько новогодних елок. Одна из них будет на Центральной площади, другая в ЦПКиО, третья — в Заозерном. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Возле КЦ „Современник“ необходимо установить искусственную ель высотой 14 метров и нарядить гирляндами. Кроме этого, установить ледовый городок: фигуры Деда Мороза и Снегурочки, каток, горки и световой шатер», — указано в закупке. Начальная стоимость лота 4 700 000 рублей. Подать заявки участники аукциона могут до 15 ноября.
Кроме елок и ледовых городков, Курган украсят различные новогодние объекты и композиции в разных частях города. Так, возле дома барона Розена установят сияющую карету, светящееся яйцо Фаберже появится у Детской Музыкальной Школы № 1. Снеговик с гармошкой украсит площадку возле КЦ «Черемушки», а снеговик Чарли — перекресток улиц Ленина-К .Маркса. Арт-объект «Крылья» и изделие «Зеркало» установят возле ТЦ «Курган».
Ранее URA.RU писало о том, что в ЦПКиО установят елку высотой 9,5 метров, а также о ледовом городке, который появится на главной площади Кургана.
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