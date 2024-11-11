11 ноября 2024

Где в Кургане поставят елки на Новый год

В Кургане установят три новогодние елки
© Служба новостей «URA.RU»
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На сайте госзакупок появился новый лот: елку и ледовый городок установят в Заозерном
На сайте госзакупок появился новый лот: елку и ледовый городок установят в Заозерном Фото:

В Кургане установят несколько новогодних елок. Одна из них будет на Центральной площади, другая в ЦПКиО, третья — в Заозерном. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Возле КЦ „Современник“ необходимо установить искусственную ель высотой 14 метров и нарядить гирляндами. Кроме этого, установить ледовый городок: фигуры Деда Мороза и Снегурочки, каток, горки и световой шатер», — указано в закупке. Начальная стоимость лота 4 700 000 рублей. Подать заявки участники аукциона могут до 15 ноября.

Кроме елок и ледовых городков, Курган украсят различные новогодние объекты и композиции в разных частях города. Так, возле дома барона Розена установят сияющую карету, светящееся яйцо Фаберже появится у Детской Музыкальной Школы № 1. Снеговик с гармошкой украсит площадку возле КЦ «Черемушки», а снеговик Чарли — перекресток улиц Ленина-К .Маркса. Арт-объект «Крылья» и изделие «Зеркало» установят возле ТЦ «Курган».

Ранее URA.RU писало о том, что в ЦПКиО установят елку высотой 9,5 метров, а также о ледовом городке, который появится на главной площади Кургана.

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В Кургане установят несколько новогодних елок. Одна из них будет на Центральной площади, другая в ЦПКиО, третья — в Заозерном. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Возле КЦ „Современник“ необходимо установить искусственную ель высотой 14 метров и нарядить гирляндами. Кроме этого, установить ледовый городок: фигуры Деда Мороза и Снегурочки, каток, горки и световой шатер», — указано в закупке. Начальная стоимость лота 4 700 000 рублей. Подать заявки участники аукциона могут до 15 ноября. Кроме елок и ледовых городков, Курган украсят различные новогодние объекты и композиции в разных частях города. Так, возле дома барона Розена установят сияющую карету, светящееся яйцо Фаберже появится у Детской Музыкальной Школы № 1. Снеговик с гармошкой украсит площадку возле КЦ «Черемушки», а снеговик Чарли — перекресток улиц Ленина-К .Маркса. Арт-объект «Крылья» и изделие «Зеркало» установят возле ТЦ «Курган». Ранее URA.RU писало о том, что в ЦПКиО установят елку высотой 9,5 метров, а также о ледовом городке, который появится на главной площади Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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