Сотрудники нескольких предприятий в ХМАО добираются на работу, рискуя жизнью

В Ханты-Мансийске сотрудники «„Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ и УФСИН ежедневно вынуждены перебегать федеральную трассу по пути на работу. В своей жалобе в Народный фронт (ОНФ) они сообщили, что в нужном месте на дороге отсутствует тротуар, а до ближайшего пешеходного перехода более километра.
«Каждое утро и вечер более ста жителей города преодолевают опасный маршрут до своих рабочих мест. Чтобы добраться до „Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ или УФСИН, им приходится перебегать федеральную трассу и идти от остановки более 30 минут. А другого выхода у них нет, ведь тротуара на дороге по адресу Тобольский тракт, 3 нет, а до ближайшего безопасного перехода более километра», — сообщает региональное отделение ОНФ в telegram-канале.
На данном участке нет ни пешеходного перехода, ни остановки общественного транспорта. Сотрудники предприятий уже обращались с проблемой в инстанции, но изменений не последовало. В ОНФ уже направили письмо в окружную прокуратуру. По их мнению, на участке трассы необходим надземный пешеходный переход.
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