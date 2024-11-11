11 ноября 2024

Сотрудники нескольких предприятий в ХМАО добираются на работу, рискуя жизнью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане вынуждены перебегать федеральную трассу, чтобы попасть на работу
Югорчане вынуждены перебегать федеральную трассу, чтобы попасть на работу Фото:

В Ханты-Мансийске сотрудники «„Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ и УФСИН ежедневно вынуждены перебегать федеральную трассу по пути на работу. В своей жалобе в Народный фронт (ОНФ) они сообщили, что в нужном месте на дороге отсутствует тротуар, а до ближайшего пешеходного перехода более километра.

«Каждое утро и вечер более ста жителей города преодолевают опасный маршрут до своих рабочих мест. Чтобы добраться до „Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ или УФСИН, им приходится перебегать федеральную трассу и идти от остановки более 30 минут. А другого выхода у них нет, ведь тротуара на дороге по адресу Тобольский тракт, 3 нет, а до ближайшего безопасного перехода более километра», — сообщает региональное отделение ОНФ в telegram-канале.

На данном участке нет ни пешеходного перехода, ни остановки общественного транспорта. Сотрудники предприятий уже обращались с проблемой в инстанции, но изменений не последовало. В ОНФ уже направили письмо в окружную прокуратуру. По их мнению, на участке трассы необходим надземный пешеходный переход.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске сотрудники «„Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ и УФСИН ежедневно вынуждены перебегать федеральную трассу по пути на работу. В своей жалобе в Народный фронт (ОНФ) они сообщили, что в нужном месте на дороге отсутствует тротуар, а до ближайшего пешеходного перехода более километра. «Каждое утро и вечер более ста жителей города преодолевают опасный маршрут до своих рабочих мест. Чтобы добраться до „Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ или УФСИН, им приходится перебегать федеральную трассу и идти от остановки более 30 минут. А другого выхода у них нет, ведь тротуара на дороге по адресу Тобольский тракт, 3 нет, а до ближайшего безопасного перехода более километра», — сообщает региональное отделение ОНФ в telegram-канале. На данном участке нет ни пешеходного перехода, ни остановки общественного транспорта. Сотрудники предприятий уже обращались с проблемой в инстанции, но изменений не последовало. В ОНФ уже направили письмо в окружную прокуратуру. По их мнению, на участке трассы необходим надземный пешеходный переход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...