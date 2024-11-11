11 ноября 2024

В США спрогнозировали прекращение украинского кризиса с возвращением Трампа

Сакс: Трамп хотел бы прекратить конфликт на Украине на определенных условиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп не заинтересован в войне, заявил профессор Сакс
Трамп не заинтересован в войне, заявил профессор Сакс Фото:

Новый президент США Дональд Трамп хотел бы прекратить конфликт, если удастся достичь приемлемого соглашения. Об этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс.

«Нет никаких сомнений в том, что Дональд Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс хотели бы прекратить конфликт, если удастся достичь приемлемого соглашения», — заявил Сакс в интервью «Известиям». По его словам Трамп понимает, что расширение НАТО было основным триггером конфликта на Украине. Он уверен, что будущий глава США не заинтересован в конфликте.

Решение украинской проблемы может быть найдено через уменьшение объема военной поддержки, предоставляемой Западом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В частности США намерены до возвращения Трампа в Белый дом направить Киеву 6 млрд долларов, передает RT.  Комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель накануне объявил о необходимости выделить 1 миллиард евро из Европейского фонда мира, пишет MK.RU.

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Новый президент США Дональд Трамп хотел бы прекратить конфликт, если удастся достичь приемлемого соглашения. Об этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс. «Нет никаких сомнений в том, что Дональд Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс хотели бы прекратить конфликт, если удастся достичь приемлемого соглашения», — заявил Сакс в интервью «Известиям». По его словам Трамп понимает, что расширение НАТО было основным триггером конфликта на Украине. Он уверен, что будущий глава США не заинтересован в конфликте. Решение украинской проблемы может быть найдено через уменьшение объема военной поддержки, предоставляемой Западом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В частности США намерены до возвращения Трампа в Белый дом направить Киеву 6 млрд долларов, передает RT.  Комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель накануне объявил о необходимости выделить 1 миллиард евро из Европейского фонда мира, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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