Новый президент США Дональд Трамп хотел бы прекратить конфликт, если удастся достичь приемлемого соглашения. Об этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс.
«Нет никаких сомнений в том, что Дональд Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс хотели бы прекратить конфликт, если удастся достичь приемлемого соглашения», — заявил Сакс в интервью «Известиям». По его словам Трамп понимает, что расширение НАТО было основным триггером конфликта на Украине. Он уверен, что будущий глава США не заинтересован в конфликте.
Решение украинской проблемы может быть найдено через уменьшение объема военной поддержки, предоставляемой Западом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В частности США намерены до возвращения Трампа в Белый дом направить Киеву 6 млрд долларов, передает RT. Комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель накануне объявил о необходимости выделить 1 миллиард евро из Европейского фонда мира, пишет MK.RU.
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