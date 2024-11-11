11 ноября 2024

Newsweek: Запад знает ключ к решению конфликта на Украине

Фицо: Запад должен прекратить поддержку Украины, чтобы остановить конфликт
© Служба новостей «URA.RU»
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Ряд стран уже изъявил готовность выступить посредником на пути к миру по украинскому вопросу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ключ к решению украинского конфликта кроется в сокращении объемов военной помощи от Запада. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Немедленное прекращение военных операций — лучшее решение, которое у нас есть для Украины», — заявил Фицо в интервью Newsweek. Политик заявил, что сокращение американской помощи «было бы путем к решению». Он считает, что «конфликт не завершится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Киев».

Многие мировые СМИ, и Newsweek в их числе, уверены — сдвиг по украинскому вопросу можно ожидать с приходом Дональда Трампа к президентству в США. Его план включает создание демилитаризованной зоны на Украине, передает «Национальная служба новостей». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новый американский лидер еще не обсуждал с Владимиром Путиным тему СВО, в ближайшее время контакты не планируются, пишет RT. Ранее Киеву пообещали — 1 млн снарядов от ЕС будут переданы до конца года.

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Ключ к решению украинского конфликта кроется в сокращении объемов военной помощи от Запада. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Немедленное прекращение военных операций — лучшее решение, которое у нас есть для Украины», — заявил Фицо в интервью Newsweek. Политик заявил, что сокращение американской помощи «было бы путем к решению». Он считает, что «конфликт не завершится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Киев». Многие мировые СМИ, и Newsweek в их числе, уверены — сдвиг по украинскому вопросу можно ожидать с приходом Дональда Трампа к президентству в США. Его план включает создание демилитаризованной зоны на Украине, передает «Национальная служба новостей». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новый американский лидер еще не обсуждал с Владимиром Путиным тему СВО, в ближайшее время контакты не планируются, пишет RT. Ранее Киеву пообещали — 1 млн снарядов от ЕС будут переданы до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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