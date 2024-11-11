Newsweek: Запад знает ключ к решению конфликта на Украине

Фицо: Запад должен прекратить поддержку Украины, чтобы остановить конфликт

12 ноября 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Ряд стран уже изъявил готовность выступить посредником на пути к миру по украинскому вопросу Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ключ к решению украинского конфликта кроется в сокращении объемов военной помощи от Запада. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Немедленное прекращение военных операций — лучшее решение, которое у нас есть для Украины», — заявил Фицо в интервью Newsweek. Политик заявил, что сокращение американской помощи «было бы путем к решению». Он считает, что «конфликт не завершится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Киев». Многие мировые СМИ, и Newsweek в их числе, уверены — сдвиг по украинскому вопросу можно ожидать с приходом Дональда Трампа к президентству в США. Его план включает создание демилитаризованной зоны на Украине, передает «Национальная служба новостей». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новый американский лидер еще не обсуждал с Владимиром Путиным тему СВО, в ближайшее время контакты не планируются, пишет RT. Ранее Киеву пообещали — 1 млн снарядов от ЕС будут переданы до конца года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ключ к решению украинского конфликта кроется в сокращении объемов военной помощи от Запада. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Немедленное прекращение военных операций — лучшее решение, которое у нас есть для Украины», — заявил Фицо в интервью Newsweek. Политик заявил, что сокращение американской помощи «было бы путем к решению». Он считает, что «конфликт не завершится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Киев». Многие мировые СМИ, и Newsweek в их числе, уверены — сдвиг по украинскому вопросу можно ожидать с приходом Дональда Трампа к президентству в США. Его план включает создание демилитаризованной зоны на Украине, передает «Национальная служба новостей». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новый американский лидер еще не обсуждал с Владимиром Путиным тему СВО, в ближайшее время контакты не планируются, пишет RT. Ранее Киеву пообещали — 1 млн снарядов от ЕС будут переданы до конца года.