Ключ к решению украинского конфликта кроется в сокращении объемов военной помощи от Запада. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Немедленное прекращение военных операций — лучшее решение, которое у нас есть для Украины», — заявил Фицо в интервью Newsweek. Политик заявил, что сокращение американской помощи «было бы путем к решению». Он считает, что «конфликт не завершится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Киев».
Многие мировые СМИ, и Newsweek в их числе, уверены — сдвиг по украинскому вопросу можно ожидать с приходом Дональда Трампа к президентству в США. Его план включает создание демилитаризованной зоны на Украине, передает «Национальная служба новостей». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новый американский лидер еще не обсуждал с Владимиром Путиным тему СВО, в ближайшее время контакты не планируются, пишет RT. Ранее Киеву пообещали — 1 млн снарядов от ЕС будут переданы до конца года.
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Ключ к решению украинского конфликта кроется в сокращении объемов военной помощи от Запада. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Немедленное прекращение военных операций — лучшее решение, которое у нас есть для Украины», — заявил Фицо в интервью Newsweek. Политик заявил, что сокращение американской помощи «было бы путем к решению». Он считает, что «конфликт не завершится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Киев». Многие мировые СМИ, и Newsweek в их числе, уверены — сдвиг по украинскому вопросу можно ожидать с приходом Дональда Трампа к президентству в США. Его план включает создание демилитаризованной зоны на Украине, передает «Национальная служба новостей». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новый американский лидер еще не обсуждал с Владимиром Путиным тему СВО, в ближайшее время контакты не планируются, пишет RT. Ранее Киеву пообещали — 1 млн снарядов от ЕС будут переданы до конца года.