11 ноября 2024

В США раскрыли, к чему привело ВСУ нападение на Курскую область

Сакс: нападение ВСУ на Курскую область ослабило украинские фронты
© Служба новостей «URA.RU»
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В США считают ошибкой наступление ВСУ в Курской области Фото:

Начало наступления в Курской области стало ошибкой для Вооруженных сил Украины. Итогом этих действий стало ослабление фронтов ВСУ. Это этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс.

«Это была катастрофа. Открыть фронт на неактуальном участке и подвергнуть его воздействию доминирующих сил России, оказалось как тактической, так и стратегической ошибкой первого порядка. Это моя интерпретация», — заявил «Известиям» Сакс.

Профессор указал, что перенаправление наиболее сильных войск за пределы линии боевого соприкосновения стало стратегической ошибкой. Не понятны Джеффри Саксу и истинные мотивы таких перестановок. Отдельно он отметил успехи российской армии и разрушение линии фронта Украины на Донбассе.

Как URA.RU писало ранее, Джеффри Сакс заявил о превосходстве России во всех системах вооружений и количестве военных перед Украиной. Бывший аналитик ЦРУ считает, что Украина уже проиграла в противостоянии. Причина — в неспособности запада помочь Украине.

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Начало наступления в Курской области стало ошибкой для Вооруженных сил Украины. Итогом этих действий стало ослабление фронтов ВСУ. Это этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс. «Это была катастрофа. Открыть фронт на неактуальном участке и подвергнуть его воздействию доминирующих сил России, оказалось как тактической, так и стратегической ошибкой первого порядка. Это моя интерпретация», — заявил «Известиям» Сакс. Профессор указал, что перенаправление наиболее сильных войск за пределы линии боевого соприкосновения стало стратегической ошибкой. Не понятны Джеффри Саксу и истинные мотивы таких перестановок. Отдельно он отметил успехи российской армии и разрушение линии фронта Украины на Донбассе. Как URA.RU писало ранее, Джеффри Сакс заявил о превосходстве России во всех системах вооружений и количестве военных перед Украиной. Бывший аналитик ЦРУ считает, что Украина уже проиграла в противостоянии. Причина — в неспособности запада помочь Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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