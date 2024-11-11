Начало наступления в Курской области стало ошибкой для Вооруженных сил Украины. Итогом этих действий стало ослабление фронтов ВСУ. Это этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс.
«Это была катастрофа. Открыть фронт на неактуальном участке и подвергнуть его воздействию доминирующих сил России, оказалось как тактической, так и стратегической ошибкой первого порядка. Это моя интерпретация», — заявил «Известиям» Сакс.
Профессор указал, что перенаправление наиболее сильных войск за пределы линии боевого соприкосновения стало стратегической ошибкой. Не понятны Джеффри Саксу и истинные мотивы таких перестановок. Отдельно он отметил успехи российской армии и разрушение линии фронта Украины на Донбассе.
Как URA.RU писало ранее, Джеффри Сакс заявил о превосходстве России во всех системах вооружений и количестве военных перед Украиной. Бывший аналитик ЦРУ считает, что Украина уже проиграла в противостоянии. Причина — в неспособности запада помочь Украине.
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