В США раскрыли, к чему привело ВСУ нападение на Курскую область

Сакс: нападение ВСУ на Курскую область ослабило украинские фронты

12 ноября 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

В США считают ошибкой наступление ВСУ в Курской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Начало наступления в Курской области стало ошибкой для Вооруженных сил Украины. Итогом этих действий стало ослабление фронтов ВСУ. Это этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс. «Это была катастрофа. Открыть фронт на неактуальном участке и подвергнуть его воздействию доминирующих сил России, оказалось как тактической, так и стратегической ошибкой первого порядка. Это моя интерпретация», — заявил «Известиям» Сакс. Профессор указал, что перенаправление наиболее сильных войск за пределы линии боевого соприкосновения стало стратегической ошибкой. Не понятны Джеффри Саксу и истинные мотивы таких перестановок. Отдельно он отметил успехи российской армии и разрушение линии фронта Украины на Донбассе. Как URA.RU писало ранее, Джеффри Сакс заявил о превосходстве России во всех системах вооружений и количестве военных перед Украиной. Бывший аналитик ЦРУ считает, что Украина уже проиграла в противостоянии. Причина — в неспособности запада помочь Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начало наступления в Курской области стало ошибкой для Вооруженных сил Украины. Итогом этих действий стало ослабление фронтов ВСУ. Это этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс. «Это была катастрофа. Открыть фронт на неактуальном участке и подвергнуть его воздействию доминирующих сил России, оказалось как тактической, так и стратегической ошибкой первого порядка. Это моя интерпретация», — заявил «Известиям» Сакс. Профессор указал, что перенаправление наиболее сильных войск за пределы линии боевого соприкосновения стало стратегической ошибкой. Не понятны Джеффри Саксу и истинные мотивы таких перестановок. Отдельно он отметил успехи российской армии и разрушение линии фронта Украины на Донбассе. Как URA.RU писало ранее, Джеффри Сакс заявил о превосходстве России во всех системах вооружений и количестве военных перед Украиной. Бывший аналитик ЦРУ считает, что Украина уже проиграла в противостоянии. Причина — в неспособности запада помочь Украине.