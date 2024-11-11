Россия имеет превосходство во всех системах вооружений, доминирует по количеству военных. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Украина шаг за шагом терпит поражение на поле боя. Российские вооруженные силы каждый день устанавливают контроль над новыми территориями. Россия имеет превосходство во всех системах вооружений. Этот конфликт должен закончиться, и Украина должна была понять с самого начала — она не может выиграть эту войну», — заявил Сакс в интервью «Известиям».
По его словам, желание Киева ударить западными ракетами вглубь России также является полным безрассудством. Сакс заявил, что надеются на ввод войск США. По его мнению, эти действия только усугубят конфликт и приведут к мировой войне.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае победы России в конфликте с Украиной, это станет неудачей для Соединенных Штатов. Он также призвал страны Европейского Союза к большей самостоятельности в принятии решений. Боррель пообещал Киеву поставить 1 млн снарядов.
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