Украина терпит поражение на фронте, а ее западные союзники не могут повлиять на ситуацию. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Запад не может дать ничего, что могло бы изменить ход боевых действий. Факт в том, что Украина проиграла», — заявил Джонсон в эфире youtube-канала Dialogue Works. Он отметил быстрые темпы российского наступления, при котором освобождаются до трех населенных пунктов в день.
Джонсон также упомянул об успешных операциях российских войск в Курской области, что приводит к уничтожению резервов ВСУ. Эксперт заключил, что украинские войска фактически «мертвы», но все еще продолжают сопротивление.
Экономист Джеффри Сакс считает, что вылазка ВСУ в Курскую область бессмысленна с военной точки зрения, поскольку Украина уступает России на поле боя. Он отметил, что ВСУ не хватает личного состава и вооружений, а также то, что Запад не хочет брать на себя ответственность за завершение конфликта. Кроме того, в статье The Wall Street Journal упоминается, что полная победа Украины требует огромных финансовых вливаний от Запада, что, по мнению европейских чиновников, невозможно, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.