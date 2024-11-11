11 ноября 2024

В Нижнем Тагиле заметили северное сияние. Фото

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Северное сияние в Перми 10 октября 2024, северное сияние
Полярное сияние также видели под Карпинском и в Тавде (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заметили в небе северное сияние. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

«Невероятная красота северного сияния завораживает», — передают его слова в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Снимок был сделан поздним вечером 11 ноября.

Прошлой ночью природное явление свердловчане наблюдали в горном поселке Кытлым под Карпинском. Тогда сияние еще запечатлели над судоверфью в Тавде.

Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев прогнозировал появление северного сияния в первую неделю ноября. Причиной появление полярного сияния стала пиковая солнечная активность 25-го цикла.

Северное сияние запечатлел тагильчанин
Северное сияние запечатлел тагильчанин
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заметили в небе северное сияние. Об этом сообщил очевидец в соцсетях. «Невероятная красота северного сияния завораживает», — передают его слова в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Снимок был сделан поздним вечером 11 ноября. Прошлой ночью природное явление свердловчане наблюдали в горном поселке Кытлым под Карпинском. Тогда сияние еще запечатлели над судоверфью в Тавде. Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев прогнозировал появление северного сияния в первую неделю ноября. Причиной появление полярного сияния стала пиковая солнечная активность 25-го цикла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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