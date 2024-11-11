В Нижнем Тагиле заметили северное сияние. Фото

12 ноября 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Полярное сияние также видели под Карпинском и в Тавде (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заметили в небе северное сияние. Об этом сообщил очевидец в соцсетях. «Невероятная красота северного сияния завораживает», — передают его слова в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Снимок был сделан поздним вечером 11 ноября. Прошлой ночью природное явление свердловчане наблюдали в горном поселке Кытлым под Карпинском. Тогда сияние еще запечатлели над судоверфью в Тавде. Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев прогнозировал появление северного сияния в первую неделю ноября. Причиной появление полярного сияния стала пиковая солнечная активность 25-го цикла. Северное сияние запечатлел тагильчанин паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заметили в небе северное сияние. Об этом сообщил очевидец в соцсетях. «Невероятная красота северного сияния завораживает», — передают его слова в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Снимок был сделан поздним вечером 11 ноября. Прошлой ночью природное явление свердловчане наблюдали в горном поселке Кытлым под Карпинском. Тогда сияние еще запечатлели над судоверфью в Тавде. Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев прогнозировал появление северного сияния в первую неделю ноября. Причиной появление полярного сияния стала пиковая солнечная активность 25-го цикла.