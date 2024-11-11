В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заметили в небе северное сияние. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.
«Невероятная красота северного сияния завораживает», — передают его слова в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Снимок был сделан поздним вечером 11 ноября.
Прошлой ночью природное явление свердловчане наблюдали в горном поселке Кытлым под Карпинском. Тогда сияние еще запечатлели над судоверфью в Тавде.
Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев прогнозировал появление северного сияния в первую неделю ноября. Причиной появление полярного сияния стала пиковая солнечная активность 25-го цикла.
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