10 ноября 2024

В Свердловской области запечатлели северное сияние. Фото

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Северное сияние в Перми 10 октября 2024, северное сияние
Явление видели под ночь с 10 на 11 ноября (архивное фото) Фото:

В Свердловской области запечатлели на фотографиях северное сияние. Снимками очевидцы поделились в соцсетях.

Природное явление видели в горном поселке Кытлым под Карпинском. Также сияние сфотографировали на судоверфи в Тавде. В обоих случаях снимки были сделаны под ночь с 10 на 11 ноября.

Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев прогнозировал появление северного сияния в первую неделю ноября. Причиной появление полярного сияния стала пиковая солнечная активность 25-го цикла.

Ночное небо над «Кытлымкой»
Ночное небо над «Кытлымкой»
Фото:
Полярное сияние над Тавдой
Полярное сияние над Тавдой
Фото:
Северное сияние прогнозировалось в первой декаде ноября
Северное сияние прогнозировалось в первой декаде ноября
Фото:

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В Свердловской области запечатлели на фотографиях северное сияние. Снимками очевидцы поделились в соцсетях. Природное явление видели в горном поселке Кытлым под Карпинском. Также сияние сфотографировали на судоверфи в Тавде. В обоих случаях снимки были сделаны под ночь с 10 на 11 ноября. Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев прогнозировал появление северного сияния в первую неделю ноября. Причиной появление полярного сияния стала пиковая солнечная активность 25-го цикла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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