Явление видели под ночь с 10 на 11 ноября (архивное фото)
В Свердловской области запечатлели на фотографиях северное сияние. Снимками очевидцы поделились в соцсетях.
Природное явление видели в горном поселке Кытлым под Карпинском. Также сияние сфотографировали на судоверфи в Тавде. В обоих случаях снимки были сделаны под ночь с 10 на 11 ноября.
Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев прогнозировал появление северного сияния в первую неделю ноября. Причиной появление полярного сияния стала пиковая солнечная активность 25-го цикла.
Ночное небо над «Кытлымкой»
Полярное сияние над Тавдой
Северное сияние прогнозировалось в первой декаде ноября
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