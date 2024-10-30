Стало известно, когда свердловчане увидят северное сияние

Жители Свердловской области увидят северное сияние в первую неделю ноября

30 октября 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Пик солнечной активности будет продолжаться еще около двух-трех лет Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Свердловской области в течение недели можно будет увидеть северное сияние. Сейчас на Урале происходит пик солнечной активности, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Полярное сияние, скорее всего, может наблюдаться в первую декаду ноября. Мы сейчас находимся на пике солнечной активности 25-го цикла», — сообщил ОТВ Санакоев. По мнению ученого, пик солнечной активности будет продолжаться еще около двух-трех лет. В это время уральцы периодически будут видеть редкое природное явление. Лучше всего полярное сияние удастся рассмотреть на севере Свердловской области. На Урале 10 октября на смену магнитным бурям уже приходило северное сияние. Кадрами природного явления с URA.RU поделился читатель. Небо в тот вечер окрасилось в зеленый цвет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в течение недели можно будет увидеть северное сияние. Сейчас на Урале происходит пик солнечной активности, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Полярное сияние, скорее всего, может наблюдаться в первую декаду ноября. Мы сейчас находимся на пике солнечной активности 25-го цикла», — сообщил ОТВ Санакоев. По мнению ученого, пик солнечной активности будет продолжаться еще около двух-трех лет. В это время уральцы периодически будут видеть редкое природное явление. Лучше всего полярное сияние удастся рассмотреть на севере Свердловской области. На Урале 10 октября на смену магнитным бурям уже приходило северное сияние. Кадрами природного явления с URA.RU поделился читатель. Небо в тот вечер окрасилось в зеленый цвет.