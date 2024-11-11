11 ноября 2024

Курганские артисты удивили китайцев

В китайском ДКЖ выступил курганский ансамбль «Цветень»
© Служба новостей «URA.RU»
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Артисты из Кургана и Китая обменялись творческим опытом
Артисты из Кургана и Китая обменялись творческим опытом Фото:

В Китае, куда отправилась делегация из Курганской области, состоялся творческий вечер. На нем артисты ансамбля «Цветень» и вокалист Павел Базанов продемонстрировали свое мастерство китайским коллегам. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры железнодорожников города Цзинань прошла культурная программа, участие в которой приняли Павел Базанов и ансамбль „Цветень“. А от провинции Шаньдун танцевали и пели местные деятели культуры. Возможно, далеко не все все поняли, но… всем понравилось», — поделился впечатлениями Шумков.

Глава региона отметил, что с китайскими коллегами, помимо деловых отношений, налаживаются и культурные связи. Павел Базанов — известный вокалист курганской филармонии. «Цветень» — профессиональный фольклорный коллектив, прославившийся далеко за пределами Кургана.

Ранее URA.RU писало о том, что курганская делегация отправилась в Китай. Члены правительства, бизнесмены и артисты налаживают сотрудничество с китайскими коллегами.

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В Китае, куда отправилась делегация из Курганской области, состоялся творческий вечер. На нем артисты ансамбля «Цветень» и вокалист Павел Базанов продемонстрировали свое мастерство китайским коллегам. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Доме культуры железнодорожников города Цзинань прошла культурная программа, участие в которой приняли Павел Базанов и ансамбль „Цветень“. А от провинции Шаньдун танцевали и пели местные деятели культуры. Возможно, далеко не все все поняли, но… всем понравилось», — поделился впечатлениями Шумков. Глава региона отметил, что с китайскими коллегами, помимо деловых отношений, налаживаются и культурные связи. Павел Базанов — известный вокалист курганской филармонии. «Цветень» — профессиональный фольклорный коллектив, прославившийся далеко за пределами Кургана. Ранее URA.RU писало о том, что курганская делегация отправилась в Китай. Члены правительства, бизнесмены и артисты налаживают сотрудничество с китайскими коллегами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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