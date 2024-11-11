Курганские артисты удивили китайцев

В Китае, куда отправилась делегация из Курганской области, состоялся творческий вечер. На нем артисты ансамбля «Цветень» и вокалист Павел Базанов продемонстрировали свое мастерство китайским коллегам. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В Доме культуры железнодорожников города Цзинань прошла культурная программа, участие в которой приняли Павел Базанов и ансамбль „Цветень“. А от провинции Шаньдун танцевали и пели местные деятели культуры. Возможно, далеко не все все поняли, но… всем понравилось», — поделился впечатлениями Шумков.
Глава региона отметил, что с китайскими коллегами, помимо деловых отношений, налаживаются и культурные связи. Павел Базанов — известный вокалист курганской филармонии. «Цветень» — профессиональный фольклорный коллектив, прославившийся далеко за пределами Кургана.
Ранее URA.RU писало о том, что курганская делегация отправилась в Китай. Члены правительства, бизнесмены и артисты налаживают сотрудничество с китайскими коллегами.
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