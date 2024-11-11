Родственники осужденных заявили о проблеме с продовольствием в колониях Прикамья

В Кунгуре (Пермский край) в исправительной колонии №40 перестали принимать продукты для заключенных, ссылаясь на срок годности, хотя их без проблем можно хранить более пяти суток. На это в письме к правозащитнице, члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Маркачевой пожаловались родственники осужденных.
«В ИК-40 перестали принимать продукты питания, такие как мясная продукция (в вакуумной упаковке), майонез, кетчуп, сгущенное молоко, овощи, фрукты и прочее. Якобы эти продукты относятся к числу скоропортящихся. При этом комнаты приема пищи обеспечены холодильниками, по факту продукты есть где хранить», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
По мнению обратившихся, сотрудники колонии действуют по указанию прокуратуры. Они якобы открыто заявляют — что ничего не могут поделать из-за норм СанПиНа. Продукты питания сейчас не принимаются в передачах, их также собираются изъять из продажи в местном магазине. Родственники переживают, что осужденные из-за этого будут голодать.
Маркачева заявила, что попытается разобраться в этом вопросе. Редакция URA.RU в свою очередь обратились за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУФСИН России по региону. Ответ ожидается.
О похожей проблеме рассказывала экс-координатора «Штаба Навального» (штабы признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ) Лилия Чанышева (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По словам осужденной, под похожий запрет попадала ИК-28 в Березниках. Тяжелый для колонии период продлился с марта по июль, и лишь затем стали проскальзывать небольшие послабления.
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