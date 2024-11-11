Самолет «Уральских авиалиний» до Екатеринбурга экстренно сел в Благовещенске

Рейс U6-300 «Уральских авиалиний» по маршруту Благовещенск — Екатеринбург — Москва был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Благовещенска из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-сибирской прокуратуры.
«В аэропорту города Благовещенска в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман) задержан вылет рейса U6-300 авиакомпании „Уральские авиалинии“, следующего по маршруту Екатеринбург — Москва», — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры рейс перенесли с 07:35 на 10:50 по амурскому времени. На момент публикации ведомства осуществлялась посадка самолета.
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