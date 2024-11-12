Силуанов: доллары не нужны, надо использовать рубли. Видео

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Облигации федерального займа являются выгодным вложением, отметил Силуанов
Облигации федерального займа являются выгодным вложением, отметил Силуанов Фото:

Российским гражданам не стоит активно использовать доллары. Лучше хранить денежные средства в рублях и приобретать облигации федерального займа. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Правильно, и не нужны», — заявил политик ТАСС, комментируя вопрос о необходимости доллара. Он посоветовал покупать облигации федерального займа, назвав их выгодным и надежным доходным вложением.

Ранее финансист Лазарь Бадалов сообщил, что причиной отказа российских банков принимать у граждан доллары стали санкции. По его словам, из-за наложенных ограничений, обмен изношенных и старых банкнот за рубежом стал затруднителен, дорогостоящим и времязатратным из-за необходимости использования косвенных методов, передает RT.

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Российским гражданам не стоит активно использовать доллары. Лучше хранить денежные средства в рублях и приобретать облигации федерального займа. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Правильно, и не нужны», — заявил политик ТАСС, комментируя вопрос о необходимости доллара. Он посоветовал покупать облигации федерального займа, назвав их выгодным и надежным доходным вложением. Ранее финансист Лазарь Бадалов сообщил, что причиной отказа российских банков принимать у граждан доллары стали санкции. По его словам, из-за наложенных ограничений, обмен изношенных и старых банкнот за рубежом стал затруднителен, дорогостоящим и времязатратным из-за необходимости использования косвенных методов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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