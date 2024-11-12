Почему в Абхазии проходят массовые митинги и при чем тут Россия

В понедельник, 11 ноября, в Абхазии оппозиционные силы начали проводить массовые протестные акции. В Сухуме у здания Службы государственной безопасности страны собрались десятки граждан в связи с задержанием нескольких представителей оппозиции. Акции протеста также проходят на площади Свободы. В результате действий оппозиционных активистов в Абхазии заблокирована республиканская трасса, перекрыты два моста. Граждане требуют освобождения задержанных и призывают к аннулированию договоренностей о российских инвестиционных проектах в регионе. Подробнее о митингах в Абхазии — в материале URA.RU.
Обстановка в Сухуми
Вечером в понедельник, 11 ноября, перед зданием Службы государственной безопасности в столице Абхазии Сухуми состоялась демонстрация. Участники акции требовали освобождения активистов, которых, по их мнению, задержали после инцидента с одним из парламентских депутатов возле здания национального парламента. В ходе акции также произошли стычки.
По информации, предоставленной ТАСС пресс-службой председателя оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслана Барцица, арестованы пять активистов. Среди задержанных — Омар Смыр, бывшие депутаты Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба, а также Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия. Барциц выразил мнение, что задержание имело политические мотивы. Однако официальные лица утверждают, что аресты были связаны с нарушениями закона в отношении одного из депутатов.
Видеозаписи предполагаемого конфликта и задержания оппозиционеров были распространены через местные telegram-каналы. Оппозиция настаивает на том, что аресты были незаконными и не соответствовали серьезности ситуации.
«Сам стиль задержания был таким, как будто задерживались особо опасные преступники. Если бы их кто-то пригласил на беседу в СГБ, они сами бы туда приехали», — подчеркнул один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.
Согласно сообщениям местного telegram-канала «Республика», к задержанным не допускают родственников и нет информации о их состоянии. В ночь на вторник протестующие начали собираться на площади Свободы в Сухуми и заблокировали Гумистинский и Кодорский мосты, усиливая свое давление на власти.
Мнение властей и оппозиции
Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное совещание с участием представителей силовых ведомств, которые сообщили о текущей обстановке в стране. Генеральный прокурор Адгур Агрба отметил, что в ходе протестных акций родственники задержанных и члены оппозиции попытались незаконно войти в здание Службы государственной безопасности, но их попытка была пресечена правоохранительными органами.
Руководитель СГБ Дмитрий Кучуберия охарактеризовал происходящее как «массовые беспорядки». Он уточнил, что один из участников протеста попытался насильственно преодолеть сопротивление сотрудников и въехать на территорию через ворота.
Министр внутренних дел Роберт Киут описал инцидент с участием парламентского депутата как нападение. Имя пострадавшего не разглашается, но согласно информации от подконтрольных власти telegram-каналов, пострадавшим оказался депутат Алмас Акаба.
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба выразил мнение, что задержание его сторонников было вызвано их защитой национальных интересов. «Мы будем добиваться не только их освобождения. Это соглашение, которое хотят ратифицировать — дать олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии, будет остановлено», — заявил он.
Соглашение, вызвавшее беспорядки
Речь идет о соглашении между Россией и Абзахией, которое открывает возможности для реализации инвестиционных проектов на территории самопровозглашенной республики Абхазия российскими компаниями. Стороны представляли вице-премьер и министр экономики Абхазии Кристина Озган и глава Министерства экономического развития России Максим Решетников, которые подписали документ в Москве.
Согласно сообщению российского ведомства, соглашение устанавливает права и обязанности участников, а также предусматривает поддержку юридических лиц, ведущих инвестиционную деятельность на абхазской территории. Решетников заявил, что благодаря соглашению российские инвестиции будут способствовать росту экономики Абхазии, включая развитие сельского хозяйства, производственного сектора, туризма и курортной отрасли.
Озган подчеркнула ключевую роль инвестиций в стабилизации экономики Абхазии. Она отметила, что за последние четыре года объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем в два с половиной раза, превысив 11 миллиардов рублей.
«О положительной динамике свидетельствует также рост среднемесячной зарплаты, рост ВВП и собственных доходов бюджета более чем в два раза. Важно, что нам удается демонстрировать качественно новый подход: мы снижаем уровень государственных и повышаем уровень частных инвестиций», — заявила Озган.
Соглашение было подписано 30 октября и теперь ожидает ратификации от парламента Абхазии. Обсуждение этого вопроса было запланировано на 15 ноября. Именно в этот день оппозиционные активисты запланировали устроить в республике протестные мероприятия с требованием аннулирования соглашения. В понедельник, 11 ноября, в ходе внеплановой сессии парламента Абхази, обсуждался законопроект о создании многофункциональных комплексов, который является элементом данного соглашения. По информации источника в парламенте, переданной РИА Новости, документ был одобрен на финальном чтении.
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