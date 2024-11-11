Перекрытые дороги и военная техника у администрации: президент Абхазии собрал Совбез после митинга оппозиции

Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и перекрыла два моста

12 ноября 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура сообщила о задержании четырех граждан Фото: Роман Наумов © URA.RU Десятки человек собрались возле здания Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии в Сухуме после задержания группы оппозиционеров, сообщается о стычках с полицией. Акция протеста также проходит на площади Свободы в столице республики. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал Совет безопасности на экстренное заседание. Что происходит в столице Абхазии — в материале URA.RU. Генпрокурор о задержании четверых оппозиционеров Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил о задержании четырех граждан за противоправные действия в отношении депутата парламента. О данном инциденте рассказало государственное информационное агентство «Апсныпресс». Задержание произошло после внеочередной сессии парламента. «После проведения внеочередной сессии парламента, на котором рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Абхазии, группой лиц, находившихся во дворе здания парламента, были совершены противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью», — сказал генпрокурор. Задержанными оказались граждане Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа. В настоящее время прокуратура проводит процессуальную проверку для выявления всех обстоятельств инцидента. Генпрокурор добавил, что родственники задержанных и некоторые представители оппозиции пытались проникнуть в здание Службы государственной безопасности, требуя освобождения задержанных. Активисты пытались проникнуть в здание СГБ После задержания у ворот Службы государственной безопасности (СГБ) в Сухуме произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые требовали освобождения задержанных представителей оппозиции. Председатель Службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия охарактеризовал происходящее как «массовые беспорядки». Он утверждал, что протестующие пытались прорваться на территорию управления, используя автомобиль для тарана ворот. Кроме того, сторонники оппозиции перекрыли движение по Гумистинскому и Кодорскому мостам, что привело к значительным транспортным заторам. Президент собрал экстренное заседание Совбеза Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности в ответ на блокирование центральной автотрассы сторонниками оппозиции. По информации пресс-службы президента, на совещании обсуждались меры реагирования на незаконные действия, связанные с блокированием дороги. «В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о принимаемых мерах по предотвращению противоправных действий», — сообщила пресс-служба президента Абхазии. Дополнительные подробности обсуждения на заседании Совета безопасности включали анализ текущей обстановки и планирование дальнейших действий для восстановления порядка и нормализации ситуации в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки человек собрались возле здания Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии в Сухуме после задержания группы оппозиционеров, сообщается о стычках с полицией. Акция протеста также проходит на площади Свободы в столице республики. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал Совет безопасности на экстренное заседание. Что происходит в столице Абхазии — в материале URA.RU. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил о задержании четырех граждан за противоправные действия в отношении депутата парламента. О данном инциденте рассказало государственное информационное агентство «Апсныпресс». Задержание произошло после внеочередной сессии парламента. «После проведения внеочередной сессии парламента, на котором рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Абхазии, группой лиц, находившихся во дворе здания парламента, были совершены противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью», — сказал генпрокурор. Задержанными оказались граждане Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа. В настоящее время прокуратура проводит процессуальную проверку для выявления всех обстоятельств инцидента. Генпрокурор добавил, что родственники задержанных и некоторые представители оппозиции пытались проникнуть в здание Службы государственной безопасности, требуя освобождения задержанных. После задержания у ворот Службы государственной безопасности (СГБ) в Сухуме произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые требовали освобождения задержанных представителей оппозиции. Председатель Службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия охарактеризовал происходящее как «массовые беспорядки». Он утверждал, что протестующие пытались прорваться на территорию управления, используя автомобиль для тарана ворот. Кроме того, сторонники оппозиции перекрыли движение по Гумистинскому и Кодорскому мостам, что привело к значительным транспортным заторам. Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности в ответ на блокирование центральной автотрассы сторонниками оппозиции. По информации пресс-службы президента, на совещании обсуждались меры реагирования на незаконные действия, связанные с блокированием дороги. «В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о принимаемых мерах по предотвращению противоправных действий», — сообщила пресс-служба президента Абхазии. Дополнительные подробности обсуждения на заседании Совета безопасности включали анализ текущей обстановки и планирование дальнейших действий для восстановления порядка и нормализации ситуации в стране.