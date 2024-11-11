Коммунальная авария случилась на Светлореченской (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 12 ноября затопило улицу Светлореченскую, выходящую на выезд из микрорайонов Мичуринский и Широкая речка. На участке выстроилась длинная пробка, рассказал очевидец.
«На выезде из Мичуринского и Широкой Речки случился потоп», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП» слова собеседника. Затор на Светлореченской образовался до пересечения с улицей Соболева.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Водоканала». На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!