11 ноября 2024

В Екатеринбурге затопило выезд из двух районов. Видео

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Коммунальная авария случилась на Светлореченской (архивное фото)
Коммунальная авария случилась на Светлореченской (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 12 ноября затопило улицу Светлореченскую, выходящую на выезд из микрорайонов Мичуринский и Широкая речка. На участке выстроилась длинная пробка, рассказал очевидец.

«На выезде из Мичуринского и Широкой Речки случился потоп», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП» слова собеседника. Затор на Светлореченской образовался до пересечения с улицей Соболева.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Водоканала». На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге утром 12 ноября затопило улицу Светлореченскую, выходящую на выезд из микрорайонов Мичуринский и Широкая речка. На участке выстроилась длинная пробка, рассказал очевидец. «На выезде из Мичуринского и Широкой Речки случился потоп», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП» слова собеседника. Затор на Светлореченской образовался до пересечения с улицей Соболева. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Водоканала». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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