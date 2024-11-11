11 ноября 2024

Игрока пермского клуба «Парма» взяли в сборную РФ по баскетболу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк будет сражаться за сборную страны
Пермяк будет сражаться за сборную страны Фото:

Игрок пермского баскетбольного клуба «Парма» Лев Свинин вошел в окончательный состав сборной России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Пармы».

«Лев Свинин включен в окончательный состав национальной команды по баскетболу. Сборы команды пройдут с 18 по 21 ноября в Новогорске», — отметили в клубе.

Международный турнир «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка» состоится в Москве. Он пройдет с 22 по 24 ноября. На паркете сразятся сборные России, Туниса и Ливии.

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Игрок пермского баскетбольного клуба «Парма» Лев Свинин вошел в окончательный состав сборной России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Пармы». «Лев Свинин включен в окончательный состав национальной команды по баскетболу. Сборы команды пройдут с 18 по 21 ноября в Новогорске», — отметили в клубе. Международный турнир «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка» состоится в Москве. Он пройдет с 22 по 24 ноября. На паркете сразятся сборные России, Туниса и Ливии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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