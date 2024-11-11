Игрока пермского клуба «Парма» взяли в сборную РФ по баскетболу

Пермяк будет сражаться за сборную страны
Игрок пермского баскетбольного клуба «Парма» Лев Свинин вошел в окончательный состав сборной России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Пармы».
«Лев Свинин включен в окончательный состав национальной команды по баскетболу. Сборы команды пройдут с 18 по 21 ноября в Новогорске», — отметили в клубе.
Международный турнир «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка» состоится в Москве. Он пройдет с 22 по 24 ноября. На паркете сразятся сборные России, Туниса и Ливии.
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