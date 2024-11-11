В Тюмени произошло ЧП на стройке ЖК «Корней»
В Тюмени на стройплощадке жилого комплекса «Корней» рухнул кран. Об этом стало известно журналистам.
«Автокран рухнул на стройплощадке в ЖК „Корней“. В пресс-службе жилого комплекса сообщили, что в результате ЧП пострадал рабочий. Сейчас проводится расследование инцидента: кран принадлежит подрядной организации», — сообщает «РБК Тюмень».
Строительством ЖК «Корней» занимается застройщик «ТВЕЛЛ». Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!