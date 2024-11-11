11 ноября 2024

В Тюмени на стройплощадке рухнул кран. Фото

В Тюмени автокран упал на стройплощадке ЖК «Корней»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени произошло ЧП на стройке ЖК «Корней»
В Тюмени произошло ЧП на стройке ЖК «Корней» Фото:

В Тюмени на стройплощадке жилого комплекса «Корней» рухнул кран. Об этом стало известно журналистам.

«Автокран рухнул на стройплощадке в ЖК „Корней“. В пресс-службе жилого комплекса сообщили, что в результате ЧП пострадал рабочий. Сейчас проводится расследование инцидента: кран принадлежит подрядной организации», — сообщает «РБК Тюмень».

Строительством ЖК «Корней» занимается застройщик «ТВЕЛЛ». Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

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В Тюмени на стройплощадке жилого комплекса «Корней» рухнул кран. Об этом стало известно журналистам. «Автокран рухнул на стройплощадке в ЖК „Корней“. В пресс-службе жилого комплекса сообщили, что в результате ЧП пострадал рабочий. Сейчас проводится расследование инцидента: кран принадлежит подрядной организации», — сообщает «РБК Тюмень». Строительством ЖК «Корней» занимается застройщик «ТВЕЛЛ». Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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