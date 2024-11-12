В Подмосковье задержали четырех мигрантов, похитивших товары с маркетплейсов

В подмосковных Мытищах задержаны четыре человека из ближнего зарубежья, которые похитили с маркетплейсов товары на сумму девять миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Переехавшие в Россию приобретали товары в одном из крупных маркетплейсов. Во время получения товаров они отменяли заказ и им возвращались предоплаченные деньги за покупку», — сообщила Волк в официальном telegram-канале «МВД-Медиа».
По ее словам, криминальная схема была поставлена на поток. С аккаунтов, зарегистрированных на несуществующих людей, аферисты заказывали смартфоны и другую дорогостоящую технику. Они получали ее в общественных местах, после чего скрывались. Когда информация об отмене покупки попадала в базу, мошенники были уже далеко. Добычу они сбывали на рынках и по интернет-объявлениям.
По словам Волк, в настоящее время подозреваемые задержаны. В ходе обысков у них изъята часть похищенного, а также ноутбуки и смартфоны, которые использовались при совершении преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Двое фигурантов дела под стражей, еще двум подозреваемым вынесен запрет на совершение определенных действий. Задержанным грозит наказание от двух до 10 лет лишения свободы.
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