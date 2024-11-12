В Подмосковье задержали четырех мигрантов, похитивших товары с маркетплейсов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арестованы четверо мигрантов, которые воровали товары с маркетплейсов
Арестованы четверо мигрантов, которые воровали товары с маркетплейсов Фото:

В подмосковных Мытищах задержаны четыре человека из ближнего зарубежья, которые похитили с маркетплейсов товары на сумму девять миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Переехавшие в Россию приобретали товары в одном из крупных маркетплейсов. Во время получения товаров они отменяли заказ и им возвращались предоплаченные деньги за покупку», — сообщила Волк в официальном telegram-канале «МВД-Медиа». 

По ее словам, криминальная схема была поставлена на поток. С аккаунтов, зарегистрированных на несуществующих людей, аферисты заказывали смартфоны и другую дорогостоящую технику. Они получали ее в общественных местах, после чего скрывались. Когда информация об отмене покупки попадала в базу, мошенники были уже далеко. Добычу они сбывали на рынках и по интернет-объявлениям.

По словам Волк, в настоящее время подозреваемые задержаны. В ходе обысков у них изъята часть похищенного, а также ноутбуки и смартфоны, которые использовались при совершении преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Двое фигурантов дела под стражей, еще двум подозреваемым вынесен запрет на совершение определенных действий. Задержанным грозит наказание от двух до 10 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подмосковных Мытищах задержаны четыре человека из ближнего зарубежья, которые похитили с маркетплейсов товары на сумму девять миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Переехавшие в Россию приобретали товары в одном из крупных маркетплейсов. Во время получения товаров они отменяли заказ и им возвращались предоплаченные деньги за покупку», — сообщила Волк в официальном telegram-канале «МВД-Медиа».  По ее словам, криминальная схема была поставлена на поток. С аккаунтов, зарегистрированных на несуществующих людей, аферисты заказывали смартфоны и другую дорогостоящую технику. Они получали ее в общественных местах, после чего скрывались. Когда информация об отмене покупки попадала в базу, мошенники были уже далеко. Добычу они сбывали на рынках и по интернет-объявлениям. По словам Волк, в настоящее время подозреваемые задержаны. В ходе обысков у них изъята часть похищенного, а также ноутбуки и смартфоны, которые использовались при совершении преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Двое фигурантов дела под стражей, еще двум подозреваемым вынесен запрет на совершение определенных действий. Задержанным грозит наказание от двух до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...