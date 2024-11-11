11 ноября 2024

В Новом Уренгое пострадала девочка из-за лобового столкновения автомобилей. Видео

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В Новом Уренгое в ДТП пострадала девочка (фото из архива)
В Новом Уренгое в ДТП пострадала девочка (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на Южной магистрали столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ямала.

«В Новом Уренгое на улице Южная магистраль столкнулись Lada Largus и Mitsubishi. В результате ДТП пострадала девочка 2014 года, находившаяся в иномарке», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются. Девочку доставили в больницу.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в Новом Уренгое из-за ДТП возникла пробка. Была перекрыта одна полоса.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на Южной магистрали столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ямала. «В Новом Уренгое на улице Южная магистраль столкнулись Lada Largus и  Mitsubishi. В результате ДТП пострадала девочка 2014 года, находившаяся в иномарке», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются. Девочку доставили в больницу. Ранее в социальных сетях сообщалось, что в Новом Уренгое из-за ДТП возникла пробка. Была перекрыта одна полоса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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