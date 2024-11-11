В Новом Уренгое в ДТП пострадала девочка (фото из архива)
В Новом Уренгое (ЯНАО) на Южной магистрали столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ямала.
«В Новом Уренгое на улице Южная магистраль столкнулись Lada Largus и Mitsubishi. В результате ДТП пострадала девочка 2014 года, находившаяся в иномарке», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются. Девочку доставили в больницу.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что в Новом Уренгое из-за ДТП возникла пробка. Была перекрыта одна полоса.
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