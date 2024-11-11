В Нефтеюганске (ХМАО) раскрыли нелегальный игровой клуб. Следственный комитет ХМАО сообщил, что подпольное казино организовала 29-летняя горожанка с подельниками.
«По версии следствия, 29-летняя жительница Нефтеюганска совместно с иными лицами, личности которых устанавливаются, незаконно организовали в нежилом здании по улице Сургутская работу игрового клуба, где проводились азартные игры с использованием компьютерного оборудования. Незаконная игорная деятельность была пресечена во взаимодействии следователей и сотрудников полиции», — указано в публикации telegram-канала ведомства.
Полицейские изъяли улики: компьютеры, кассовую документацию и денежные средства. Нефтеюганский следственный отдел завел уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и собирают доказательства.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске в период с мая по июль 2024 года функционировал нелегальный игорный клуб, где проводились азартные игры. Администратором в заведении работала 19-летняя сургутянка, которая подбирала персонал, контролировала его работу, собирала выручку и выдавала заработную плату.
Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
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