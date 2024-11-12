Артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса были отменили стрельбу по украинской боевой машине пехоты (БМП), расположенной в селе Плехово под Курском. Причиной стали мирные жители в 60 метрах от цели.
«Сегодня не получилось поработать, нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие», — рассказал журналистам командир орудия с позывным Шани. Его слова передает ТАСС. По словам военнослужащего, огонь по украинской БМП должны были открыть именно в селе Плехово.
Командир артиллерийского подразделения батальона с позывным Барс сообщил, что объект атаки находился на расстоянии всего 60 метров от мест проживания гражданского населения. В связи с этим, а также с неблагоприятными погодными условиями, включая сильные порывы ветра, артиллеристы приняли решение не применять огневые средства, чтобы избежать возможных жертв.
На данный момент подразделение «Арбат» вместе с союзниками проводит зачистку населенного пункта, где артиллеристы обеспечивают поддержку пехоте. Эта мера была принята после отмены стрельбы с целью снижения рисков для гражданского населения и обеспечения безопасности проведения операции.
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