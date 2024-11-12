Российские военные отменили стрельбу в Курской области по одной причине

ВС РФ отменили стрельбу в Курской области из-за мирных жителей
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Объект атаки ВС РФ находился на расстоянии всего 60 метров от мирных жителей
Объект атаки ВС РФ находился на расстоянии всего 60 метров от мирных жителей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса были отменили стрельбу по украинской боевой машине пехоты (БМП), расположенной в селе Плехово под Курском. Причиной стали мирные жители в 60 метрах от цели.

«Сегодня не получилось поработать, нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие», — рассказал журналистам командир орудия с позывным Шани. Его слова передает ТАСС. По словам военнослужащего, огонь по украинской БМП должны были открыть именно в селе Плехово.

Командир артиллерийского подразделения батальона с позывным Барс сообщил, что объект атаки находился на расстоянии всего 60 метров от мест проживания гражданского населения. В связи с этим, а также с неблагоприятными погодными условиями, включая сильные порывы ветра, артиллеристы приняли решение не применять огневые средства, чтобы избежать возможных жертв.

На данный момент подразделение «Арбат» вместе с союзниками проводит зачистку населенного пункта, где артиллеристы обеспечивают поддержку пехоте. Эта мера была принята после отмены стрельбы с целью снижения рисков для гражданского населения и обеспечения безопасности проведения операции.

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Артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса были отменили стрельбу по украинской боевой машине пехоты (БМП), расположенной в селе Плехово под Курском. Причиной стали мирные жители в 60 метрах от цели. «Сегодня не получилось поработать, нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие», — рассказал журналистам командир орудия с позывным Шани. Его слова передает ТАСС. По словам военнослужащего, огонь по украинской БМП должны были открыть именно в селе Плехово. Командир артиллерийского подразделения батальона с позывным Барс сообщил, что объект атаки находился на расстоянии всего 60 метров от мест проживания гражданского населения. В связи с этим, а также с неблагоприятными погодными условиями, включая сильные порывы ветра, артиллеристы приняли решение не применять огневые средства, чтобы избежать возможных жертв. На данный момент подразделение «Арбат» вместе с союзниками проводит зачистку населенного пункта, где артиллеристы обеспечивают поддержку пехоте. Эта мера была принята после отмены стрельбы с целью снижения рисков для гражданского населения и обеспечения безопасности проведения операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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