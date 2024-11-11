Экс-футболиста пермского ФК «Амкар» оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение ПДД

Игрок футбольного клуба «Химки», экс-игрок пермского ФК «Амкар» Георгий Джикия получил больше 2 тысяч штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов, накопленных футболистом за период с апреля 2021-го по ноябрь 2024 года, составила 2 млн рублей.
«С апреля 2021 года по ноябрь 2024-го Георгий Джикия был оштрафован 2148 раз на общую сумму 2 млн 32 тыс. руб. Таким образом, за последние 3,5 года Джикия на своем Mini Cooper JCW нарушал правила дорожного движения в среднем 1,6 раза в день», — пишет интернет-портал «Постньюс».
Чаще всего футболиста штрафовали за превышение скорости, непристегнутый ремень, несоблюдение требований знаков или разметки. Также журналисты указанного СМИ уточняют, что 35 тысяч рублей Джикия пока не оплатил. Джикия играл в составе «Амкара» в сезоне 2015-2016 годов. Он провел за пермскую команду 38 матчей и отметился тремя голами.
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