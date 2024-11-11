Пермские власти не могут ввести бесплатный проезд для водителей

В Перми водители не смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Такая мера поддержки противоречит законодательству. Об этом на заседании комитета гордумы сообщил начальник пермского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.
«Поправками исключается предложение о компенсации расходов транспортных предприятий на приобретение проездных для водителей. Это связано с необходимостью учета данных расходов в рамках оплаты транспортной работы по муниципальным контрактам», — сообщил Путин. «Согласно заключению прокуратуры Перми, норма противоречит Федеральному закону 44-ФЗ и создает условия для нарушения закона о защите конкуренции», — добавил содокладчик и депутат гордумы Арсен Болквадзе.
Ранее предполагалось, что льготу предоставят водителям, которые состоят в штате на городских маршрутах. Расходное обязательство планировали установить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. В городском департаменте транспорта пообещали поработать над этим вопросом.
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