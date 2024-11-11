11 ноября 2024

В Пермском крае рыбак провалился под лед и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во время рыбалки пермяк провалился под лед
Во время рыбалки пермяк провалился под лед Фото:

Рыбак из Чайковского Александр Вяткин провалился под лед. Спасатели достали его из воды, но мужчина скончался по дороге в больницу. О трагедии рассказали в сообществе «Чайковский рыболовный клуб ChaikFishingClub» в соцсети «ВКонтакте».

«Пришла беда, ребята. Не стало Саши Вяткина. Он был с лодкой на Ушаковских озерах, приехал ловить на живца и в какой-то момент провалился под лед. Он долгое время находился в ледяной воде и ждал приезда спасателей. Был в сознании. Долго не могли найти место происшествия», — рассказали в рыболовном клубе.

Спасатели передали рыбака медикам. Карета скорой помощи повезла пермяка в больницу, но по пути у него остановилось сердце. В поисково-спасательной службе Чайковского СМИ подтвердили историю случившегося. Рыболовный клуб выражает соболезнования близким и семье погибшего мужчины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рыбак из Чайковского Александр Вяткин провалился под лед. Спасатели достали его из воды, но мужчина скончался по дороге в больницу. О трагедии рассказали в сообществе «Чайковский рыболовный клуб ChaikFishingClub» в соцсети «ВКонтакте». «Пришла беда, ребята. Не стало Саши Вяткина. Он был с лодкой на Ушаковских озерах, приехал ловить на живца и в какой-то момент провалился под лед. Он долгое время находился в ледяной воде и ждал приезда спасателей. Был в сознании. Долго не могли найти место происшествия», — рассказали в рыболовном клубе. Спасатели передали рыбака медикам. Карета скорой помощи повезла пермяка в больницу, но по пути у него остановилось сердце. В поисково-спасательной службе Чайковского СМИ подтвердили историю случившегося. Рыболовный клуб выражает соболезнования близким и семье погибшего мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...