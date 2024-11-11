В Пермском крае рыбак провалился под лед и погиб

Рыбак из Чайковского Александр Вяткин провалился под лед. Спасатели достали его из воды, но мужчина скончался по дороге в больницу. О трагедии рассказали в сообществе «Чайковский рыболовный клуб ChaikFishingClub» в соцсети «ВКонтакте».
«Пришла беда, ребята. Не стало Саши Вяткина. Он был с лодкой на Ушаковских озерах, приехал ловить на живца и в какой-то момент провалился под лед. Он долгое время находился в ледяной воде и ждал приезда спасателей. Был в сознании. Долго не могли найти место происшествия», — рассказали в рыболовном клубе.
Спасатели передали рыбака медикам. Карета скорой помощи повезла пермяка в больницу, но по пути у него остановилось сердце. В поисково-спасательной службе Чайковского СМИ подтвердили историю случившегося. Рыболовный клуб выражает соболезнования близким и семье погибшего мужчины.
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