Челябинец выиграл в лотерею более 31 млн рублей. Фото

12 ноября 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Участник лотереи стал миллионером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженец Челябинской области, ныне проживающий в Краснодаре, выиграл в лотерею более 31 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», супружеская пара до последнего не верила в такую удачу. «23 октября 2024 года уроженец Челябинской области Сергей Н.* (по просьбе победителя его настоящее имя не публикуется) купил несколько билетов на 123687-й тираж гослотереи „Все или ничего“ в мобильном приложении „Столото“. Позже мужчина получил СМС-уведомление о выигрыше, зашел в личный кабинет и увидел, что выиграл суперприз — 31 548 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что за день до выигрыша у пары появился внук. Они связали это с подарком судьбы. Мужчина выиграл в лотерею более 31 млн рублей Фото: пресс-служба «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Челябинской области, ныне проживающий в Краснодаре, выиграл в лотерею более 31 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», супружеская пара до последнего не верила в такую удачу. «23 октября 2024 года уроженец Челябинской области Сергей Н.* (по просьбе победителя его настоящее имя не публикуется) купил несколько билетов на 123687-й тираж гослотереи „Все или ничего“ в мобильном приложении „Столото“. Позже мужчина получил СМС-уведомление о выигрыше, зашел в личный кабинет и увидел, что выиграл суперприз — 31 548 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что за день до выигрыша у пары появился внук. Они связали это с подарком судьбы.