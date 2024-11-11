11 ноября 2024

Челябинец выиграл в лотерею более 31 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет
Участник лотереи стал миллионером Фото:

Уроженец Челябинской области, ныне проживающий в Краснодаре, выиграл в лотерею более 31 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», супружеская пара до последнего не верила в такую удачу.

«23 октября 2024 года уроженец Челябинской области Сергей Н.* (по просьбе победителя его настоящее имя не публикуется) купил несколько билетов на 123687-й тираж гослотереи „Все или ничего“ в мобильном приложении „Столото“. Позже мужчина получил СМС-уведомление о выигрыше, зашел в личный кабинет и увидел, что выиграл суперприз — 31 548 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там отметили, что за день до выигрыша у пары появился внук. Они связали это с подарком судьбы.

Мужчина выиграл в лотерею более 31 млн рублей
Мужчина выиграл в лотерею более 31 млн рублей
Фото:

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Уроженец Челябинской области, ныне проживающий в Краснодаре, выиграл в лотерею более 31 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», супружеская пара до последнего не верила в такую удачу. «23 октября 2024 года уроженец Челябинской области Сергей Н.* (по просьбе победителя его настоящее имя не публикуется) купил несколько билетов на 123687-й тираж гослотереи „Все или ничего“ в мобильном приложении „Столото“. Позже мужчина получил СМС-уведомление о выигрыше, зашел в личный кабинет и увидел, что выиграл суперприз — 31 548 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что за день до выигрыша у пары появился внук. Они связали это с подарком судьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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