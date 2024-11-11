Уроженец Челябинской области, ныне проживающий в Краснодаре, выиграл в лотерею более 31 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», супружеская пара до последнего не верила в такую удачу.
«23 октября 2024 года уроженец Челябинской области Сергей Н.* (по просьбе победителя его настоящее имя не публикуется) купил несколько билетов на 123687-й тираж гослотереи „Все или ничего“ в мобильном приложении „Столото“. Позже мужчина получил СМС-уведомление о выигрыше, зашел в личный кабинет и увидел, что выиграл суперприз — 31 548 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
Там отметили, что за день до выигрыша у пары появился внук. Они связали это с подарком судьбы.
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