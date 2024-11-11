11 ноября 2024

В ХМАО резко подорожали молочные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Молоко в ХМАО подорожало на 5,5%
Молоко в ХМАО подорожало на 5,5% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросли цены на молочную продукцию. Больше всего за месяц подорожали сметана и сливочное масло, сообщил URA.RU Росстат.

«Стоимость килограмма сметаны в среднем по Югре в начале ноября составляет 372,65 рублей. Месяц назад ценник был на уровне 341,50 рублей. За период продукция соответственно подорожала на 9,1%», — следует из статистики ведомства. Дороже всего среди крупных городов региона сметану продают в Сургуте — почти 388 рублей.

Сливочное масло за месяц выросло в цене примерно на 7,5%. Средняя стоимость килограмма продукции по региону составила 1226 рублей. А молоко подорожало на 5,5%. Литр пастеризованного продукта стоит сейчас почти 107 рублей.

Меньше всего подорожал творог — менее чем на 1%. Его средняя стоимость составляет около 522 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самое дешевое сливочное масло. Тогда речь шла о Белоярском, там килограмм продукта в среднем стоит 938,75 рубля.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросли цены на молочную продукцию. Больше всего за месяц подорожали сметана и сливочное масло, сообщил URA.RU Росстат. «Стоимость килограмма сметаны в среднем по Югре в начале ноября составляет 372,65 рублей. Месяц назад ценник был на уровне 341,50 рублей. За период продукция соответственно подорожала на 9,1%», — следует из статистики ведомства. Дороже всего среди крупных городов региона сметану продают в Сургуте — почти 388 рублей. Сливочное масло за месяц выросло в цене примерно на 7,5%. Средняя стоимость килограмма продукции по региону составила 1226 рублей. А молоко подорожало на 5,5%. Литр пастеризованного продукта стоит сейчас почти 107 рублей. Меньше всего подорожал творог — менее чем на 1%. Его средняя стоимость составляет около 522 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самое дешевое сливочное масло. Тогда речь шла о Белоярском, там килограмм продукта в среднем стоит 938,75 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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