В ХМАО резко подорожали молочные продукты

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросли цены на молочную продукцию. Больше всего за месяц подорожали сметана и сливочное масло, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость килограмма сметаны в среднем по Югре в начале ноября составляет 372,65 рублей. Месяц назад ценник был на уровне 341,50 рублей. За период продукция соответственно подорожала на 9,1%», — следует из статистики ведомства. Дороже всего среди крупных городов региона сметану продают в Сургуте — почти 388 рублей.
Сливочное масло за месяц выросло в цене примерно на 7,5%. Средняя стоимость килограмма продукции по региону составила 1226 рублей. А молоко подорожало на 5,5%. Литр пастеризованного продукта стоит сейчас почти 107 рублей.
Меньше всего подорожал творог — менее чем на 1%. Его средняя стоимость составляет около 522 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самое дешевое сливочное масло. Тогда речь шла о Белоярском, там килограмм продукта в среднем стоит 938,75 рубля.
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