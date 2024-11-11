Пермский курорт «Губаха» открывается раньше обычного

В конце ноября горнолыжный курорт официально откроется
Всесезонный курорт «Губаха» официально откроется 23 ноября. Техническое открытие состоится на неделю раньше. В прошлые сезоны курорт открывал свои двери позже. Об этом сообщают в пресс-службе курорта.
«Техническое открытие курорта запланировано на 16 ноября. Официальное — на 23 ноября. В предыдущие сезоны „Губаха“ открывалась не ранее 1 декабря», — уточнили в соцсетях курорта.
В день технического открытия будут работать три подъемника и несколько трасс. Их открытие зависит от погодных условий. Подробности о трассах и подъемниках, работающих в день официального открытия, пока не сообщается.
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