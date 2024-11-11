11 ноября 2024

Пермский курорт «Губаха» открывается раньше обычного

© Служба новостей «URA.RU»
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В конце ноября горнолыжный курорт официально откроется
В конце ноября горнолыжный курорт официально откроется Фото:

Всесезонный курорт «Губаха» официально откроется 23 ноября. Техническое открытие состоится на неделю раньше. В прошлые сезоны курорт открывал свои двери позже. Об этом сообщают в пресс-службе курорта.

«Техническое открытие курорта запланировано на 16 ноября. Официальное — на 23 ноября. В предыдущие сезоны „Губаха“ открывалась не ранее 1 декабря», — уточнили в соцсетях курорта.

В день технического открытия будут работать три подъемника и несколько трасс. Их открытие зависит от погодных условий. Подробности о трассах и подъемниках, работающих в день официального открытия, пока не сообщается.

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Всесезонный курорт «Губаха» официально откроется 23 ноября. Техническое открытие состоится на неделю раньше. В прошлые сезоны курорт открывал свои двери позже. Об этом сообщают в пресс-службе курорта. «Техническое открытие курорта запланировано на 16 ноября. Официальное — на 23 ноября. В предыдущие сезоны „Губаха“ открывалась не ранее 1 декабря», — уточнили в соцсетях курорта. В день технического открытия будут работать три подъемника и несколько трасс. Их открытие зависит от погодных условий. Подробности о трассах и подъемниках, работающих в день официального открытия, пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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