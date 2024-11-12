По делу экс-замминистра МО Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы

В рамках расследования дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова был наложен арест на элитную квартиру, расположенную в центре Москвы. Оценочная рыночная стоимость этого объекта превышает 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Речь идет о квартире в районе Арбат площадью более 300 квадратных метров, кадастровая стоимость которой составляет около 116 миллионов рублей, а рыночная превышает 500 миллионов. <...> Сейчас жилплощадь находится под арестом, о чем свидетельствует информация сервисов проверки недвижимости», — передает агентство.
По информации, полученной РИА Новости, в квартире была зарегистрирована экс-жена Иванова Светлана. Из данных Московских судов общей юрисдикции стало известно, что Басманный суд города Москвы удовлетворил 26 июня ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках рассматриваемого уголовного дела.
Весной 2024 года произошло задержание Иванова по подозрению в получении значительной взятки. Экс-заместитель министра обороны в настоящее время находится под арестом. В октябре Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере при покупке двух паромов для Керченской переправы, передает «360.ru».
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