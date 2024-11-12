Китайцы восхитились «Русскими витязями» на истребителях Су-57. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Китае состоялась премьера авиашоу российского истребителя пятого поколения Су-57
В Китае состоялась премьера авиашоу российского истребителя пятого поколения Су-57 Фото:

Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 прошла на международном авиасалоне Airshow China. За штурвалом истребителя находился заслуженный летчик-испытатель и Герой России Сергей Богдан. Китайцы восхитились летным мастерством «русских витязей»,

«Российская пилотажная группа „Витязи“ в воскресенье продемонстрировала потрясающее летное мастерство перед открытием 15-й Китайской международной авиационно-космической выставки, или Airshow China», — пишет издание Xinhuanet. Жители Китая высоко оценили мастерство российских летчиков.

Авторы издания The Pinnacle Gazette пишут, что поставка истребителя Су-57 означает ряд значимых последствий. Россия представляет этот летательный аппарат как вершину своих технологических достижений, акцентируя внимание на продвинутых технологиях стелс. В газете отмечают, что авиационные шоу являются идеальной ареной для демонстрации Россией своих достижений в аэрокосмической отрасли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 прошла на международном авиасалоне Airshow China. За штурвалом истребителя находился заслуженный летчик-испытатель и Герой России Сергей Богдан. Китайцы восхитились летным мастерством «русских витязей», «Российская пилотажная группа „Витязи“ в воскресенье продемонстрировала потрясающее летное мастерство перед открытием 15-й Китайской международной авиационно-космической выставки, или Airshow China», — пишет издание Xinhuanet. Жители Китая высоко оценили мастерство российских летчиков. Авторы издания The Pinnacle Gazette пишут, что поставка истребителя Су-57 означает ряд значимых последствий. Россия представляет этот летательный аппарат как вершину своих технологических достижений, акцентируя внимание на продвинутых технологиях стелс. В газете отмечают, что авиационные шоу являются идеальной ареной для демонстрации Россией своих достижений в аэрокосмической отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...