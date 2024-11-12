Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 прошла на международном авиасалоне Airshow China. За штурвалом истребителя находился заслуженный летчик-испытатель и Герой России Сергей Богдан. Китайцы восхитились летным мастерством «русских витязей»,
«Российская пилотажная группа „Витязи“ в воскресенье продемонстрировала потрясающее летное мастерство перед открытием 15-й Китайской международной авиационно-космической выставки, или Airshow China», — пишет издание Xinhuanet. Жители Китая высоко оценили мастерство российских летчиков.
Авторы издания The Pinnacle Gazette пишут, что поставка истребителя Су-57 означает ряд значимых последствий. Россия представляет этот летательный аппарат как вершину своих технологических достижений, акцентируя внимание на продвинутых технологиях стелс. В газете отмечают, что авиационные шоу являются идеальной ареной для демонстрации Россией своих достижений в аэрокосмической отрасли.
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