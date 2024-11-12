В России до конца года решат, каких чиновников сократить

Власти России до конца года представят варианты оптимизации штата чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа проводится по указу президента России
Работа проводится по указу президента России Фото:

Оптимизация штата чиновников поможет привлечь молодых специалистов в регионы, обеспечив им более высокую зарплату. Как сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, такая работа проводится в рамках исполнения указа президента России.

До конца года сотрудникам министерств и ведомств необходимо провести анализ организационной структуры до конца 2024 года. Так как благодаря активному развитию цифровых технологий часть функций может быть снята с чиновников, госслужащим нужно предложить варианты оптимизации штатного расписания.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко добавили, что цель таких перемен — повышение зарплаты сотрудникам территориальных органов, а также привлечение молодых специалистов на работу в федеральные органы регионов.

Ожидается, что до конца марта 2025 года будут приняты соответствующие решения на уровне правительства, а до конца июня — ведомственные приказы.

Оптимизация штатной численности проводится в рамках реализации указа президента о мерах по улучшению оплаты труда госслужащим. Оптимизация штата чиновников проводилась ранее. Так, 13 февраля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил сделать министерства более компактными и определить, от каких функций можно отказаться. А в конце июня 2022 года на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации премьер сообщил, что в стране уже сократили порядка 30 тысяч чиновников.

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Оптимизация штата чиновников поможет привлечь молодых специалистов в регионы, обеспечив им более высокую зарплату. Как сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, такая работа проводится в рамках исполнения указа президента России. До конца года сотрудникам министерств и ведомств необходимо провести анализ организационной структуры до конца 2024 года. Так как благодаря активному развитию цифровых технологий часть функций может быть снята с чиновников, госслужащим нужно предложить варианты оптимизации штатного расписания. Ожидается, что до конца марта 2025 года будут приняты соответствующие решения на уровне правительства, а до конца июня — ведомственные приказы. Оптимизация штатной численности проводится в рамках реализации указа президента о мерах по улучшению оплаты труда госслужащим. Оптимизация штата чиновников проводилась ранее. Так, 13 февраля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил сделать министерства более компактными и определить, от каких функций можно отказаться. А в конце июня 2022 года на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации премьер сообщил, что в стране уже сократили порядка 30 тысяч чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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