На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ и полиции
В Перми иномарка насмерть сбила пешехода на улице Емельяна Ярославского. Фотография с места аварии была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».
«Сбили человека насмерть. Улица Емельяна Ярославского», — написал автор поста. Погибшим оказался мужчина 1966 года рождения.
В пермской Госавтоинспекции 59.RU сообщили, что погибший переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Он скончался на месте до приезда медиков. За рулем Hyundai Porter. Сбившим пермяка, был мужчина 1992 года рождения. Местные жители утверждают, что давно просят установить в этом месте лежачий полицейский или светофор.
На место аварии выезжали экстренные службы
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!