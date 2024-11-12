В Перми в микрорайоне Крохалева насмерть сбили пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ и полиции
На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ и полиции Фото:

В Перми иномарка насмерть сбила пешехода на улице Емельяна Ярославского. Фотография с места аварии была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».

«Сбили человека насмерть. Улица Емельяна Ярославского», — написал автор поста. Погибшим оказался мужчина 1966 года рождения.

В пермской Госавтоинспекции 59.RU сообщили, что погибший переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Он скончался на месте до приезда медиков. За рулем Hyundai Porter. Сбившим пермяка, был мужчина 1992 года рождения. Местные жители утверждают, что давно просят установить в этом месте лежачий полицейский или светофор.

На место аварии выезжали экстренные службы
На место аварии выезжали экстренные службы
Фото:

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В Перми иномарка насмерть сбила пешехода на улице Емельяна Ярославского. Фотография с места аварии была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». «Сбили человека насмерть. Улица Емельяна Ярославского», — написал автор поста. Погибшим оказался мужчина 1966 года рождения. В пермской Госавтоинспекции 59.RU сообщили, что погибший переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Он скончался на месте до приезда медиков. За рулем Hyundai Porter. Сбившим пермяка, был мужчина 1992 года рождения. Местные жители утверждают, что давно просят установить в этом месте лежачий полицейский или светофор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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