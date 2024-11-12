Мужчина пнул чужого ребенка в подъезде по улице Бейвеля в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом № 2 на улице Краснофлотцев. Екатеринбург, подъезд, лестница
Драка произошла в одном из подъездов Челябинска Фото:

Мужчина впечатал в стену чужого ребенка, а потом пнул его в одном из подъездов дома по улице Бейвеля в Челябинске. В полиции по данному инциденту начата проверка, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники полиции Челябинска начали проверку информации. Просим родителей несовершеннолетнего, а также свидетелей и очевидцев произошедшего обратиться в полицию телефону 02/102 или в дежурную часть отдела полиции „Курчатовский“», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов Челябинска. Трое детей школьного возраста устроили между собой разборки, согласно видео с камеры наблюдения. Потом в подъезд из квартиры вышел мужчина, предположительно, отец одного из мальчиков. Но разнимать драчунов он не стал, а вместо этого поднял на высоту чужого ребенка, потом поставил на пол и пнул его.

В этот момент рядом находилась женщина, возможно, мама одного из дерущихся. Также позднее на площадку вышел еще один сосед и попытался успокоить мужчину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина впечатал в стену чужого ребенка, а потом пнул его в одном из подъездов дома по улице Бейвеля в Челябинске. В полиции по данному инциденту начата проверка, сообщила пресс-служба ведомства. «Сотрудники полиции Челябинска начали проверку информации. Просим родителей несовершеннолетнего, а также свидетелей и очевидцев произошедшего обратиться в полицию телефону 02/102 или в дежурную часть отдела полиции „Курчатовский“», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. Инцидент произошел в подъезде одного из домов Челябинска. Трое детей школьного возраста устроили между собой разборки, согласно видео с камеры наблюдения. Потом в подъезд из квартиры вышел мужчина, предположительно, отец одного из мальчиков. Но разнимать драчунов он не стал, а вместо этого поднял на высоту чужого ребенка, потом поставил на пол и пнул его. В этот момент рядом находилась женщина, возможно, мама одного из дерущихся. Также позднее на площадку вышел еще один сосед и попытался успокоить мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...