Мужчина пнул чужого ребенка в подъезде по улице Бейвеля в Челябинске. Видео

12 ноября 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Драка произошла в одном из подъездов Челябинска Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина впечатал в стену чужого ребенка, а потом пнул его в одном из подъездов дома по улице Бейвеля в Челябинске. В полиции по данному инциденту начата проверка, сообщила пресс-служба ведомства. «Сотрудники полиции Челябинска начали проверку информации. Просим родителей несовершеннолетнего, а также свидетелей и очевидцев произошедшего обратиться в полицию телефону 02/102 или в дежурную часть отдела полиции „Курчатовский“», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. Инцидент произошел в подъезде одного из домов Челябинска. Трое детей школьного возраста устроили между собой разборки, согласно видео с камеры наблюдения. Потом в подъезд из квартиры вышел мужчина, предположительно, отец одного из мальчиков. Но разнимать драчунов он не стал, а вместо этого поднял на высоту чужого ребенка, потом поставил на пол и пнул его. В этот момент рядом находилась женщина, возможно, мама одного из дерущихся. Также позднее на площадку вышел еще один сосед и попытался успокоить мужчину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина впечатал в стену чужого ребенка, а потом пнул его в одном из подъездов дома по улице Бейвеля в Челябинске. В полиции по данному инциденту начата проверка, сообщила пресс-служба ведомства. «Сотрудники полиции Челябинска начали проверку информации. Просим родителей несовершеннолетнего, а также свидетелей и очевидцев произошедшего обратиться в полицию телефону 02/102 или в дежурную часть отдела полиции „Курчатовский“», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. Инцидент произошел в подъезде одного из домов Челябинска. Трое детей школьного возраста устроили между собой разборки, согласно видео с камеры наблюдения. Потом в подъезд из квартиры вышел мужчина, предположительно, отец одного из мальчиков. Но разнимать драчунов он не стал, а вместо этого поднял на высоту чужого ребенка, потом поставил на пол и пнул его. В этот момент рядом находилась женщина, возможно, мама одного из дерущихся. Также позднее на площадку вышел еще один сосед и попытался успокоить мужчину.