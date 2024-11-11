11 ноября 2024

В Курганской области перезапустили автобус до одного из райцентров

Восстановлено автобусное сообщение по маршруту Курган — Половинное
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители села Половинное смогут добраться до Кургана автобусом
Жители села Половинное смогут добраться до Кургана автобусом Фото:

Автотранспортное предприятие объявило о возобновлении автобусного рейса по маршруту село Половинное — г. Курган. Об этом рассказали в администрации Половинского округа. 

Автобусное движение восстановлено с 11 ноября. «Пассажиры смогут отправляться из Половинного в Курган в 14:00, а обратно — из Кургана в Половинное в 16:30», сообщает официальный telegram-канал администрации муниципального округа

Рейсы будут осуществляться ежедневно. Маршрут обеспечит связь жителей села и округа с областным центром курганского региона.

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Автотранспортное предприятие объявило о возобновлении автобусного рейса по маршруту село Половинное — г. Курган. Об этом рассказали в администрации Половинского округа.  Автобусное движение восстановлено с 11 ноября. «Пассажиры смогут отправляться из Половинного в Курган в 14:00, а обратно — из Кургана в Половинное в 16:30», сообщает официальный telegram-канал администрации муниципального округа Рейсы будут осуществляться ежедневно. Маршрут обеспечит связь жителей села и округа с областным центром курганского региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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