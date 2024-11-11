В Курганской области перезапустили автобус до одного из райцентров

Жители села Половинное смогут добраться до Кургана автобусом
Автотранспортное предприятие объявило о возобновлении автобусного рейса по маршруту село Половинное — г. Курган. Об этом рассказали в администрации Половинского округа.
Автобусное движение восстановлено с 11 ноября. «Пассажиры смогут отправляться из Половинного в Курган в 14:00, а обратно — из Кургана в Половинное в 16:30», сообщает официальный telegram-канал администрации муниципального округа
Рейсы будут осуществляться ежедневно. Маршрут обеспечит связь жителей села и округа с областным центром курганского региона.
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