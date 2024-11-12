В Тюмени похолодает до -24

Резкое похолодание начнется в Тюмени в декабре
В Тюмени ночью 4 декабря ожидается резкое похолодание до -24. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».
«Тюмень, 4 декабря. Температура воздуха ночью составит -24, днем -23, ощущаться будет как -30», — следует из данных метеосервиса.
При этом в ноябре, судя по прогнозам, в столице области не будет холоднее -12. Ожидается даже плюсовая температура воздуха: 15 и 18 ноября.
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