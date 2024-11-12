В Тюмени похолодает до -24

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Резкое похолодание начнется в Тюмени в декабре
Резкое похолодание начнется в Тюмени в декабре Фото:

В Тюмени ночью 4 декабря ожидается резкое похолодание до -24. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».

«Тюмень, 4 декабря. Температура воздуха ночью составит -24, днем -23, ощущаться будет как -30», — следует из данных метеосервиса.

При этом в ноябре, судя по прогнозам, в столице области не будет холоднее -12. Ожидается даже плюсовая температура воздуха: 15 и 18 ноября.

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В Тюмени ночью 4 декабря ожидается резкое похолодание до -24. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». «Тюмень, 4 декабря. Температура воздуха ночью составит -24, днем -23, ощущаться будет как -30», — следует из данных метеосервиса. При этом в ноябре, судя по прогнозам, в столице области не будет холоднее -12. Ожидается даже плюсовая температура воздуха: 15 и 18 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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