Жена экс-директора тюменского департамента избавляется от бизнеса

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Антон Машуков после отставки также ушел в бизнес
Антон Машуков после отставки также ушел в бизнес Фото:

Жена экс-директора тюменского департамента Антона Машукова Мария Екимова закрыла свой второй салон красоты. О причинах она рассказала в соцсетях. Ранее стало известно о том, что предприниматель ликвидировала другой свой бизнес — магазин женской одежды.

«Мы отказались от одного салона в пользу другого. Раньше я думала, чем больше салонов я открою, тем лучше. Но сейчас я приняла решение сосредоточиться на одном», — рассказала Екимова в своем в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России).

Несколько месяцев назад стало известно о том, что предприниматель закрыла еще один свой актив — магазин женской одежды. О причинах такого решения Екимова тогда не сообщила.

Супруг бизнесвумен, Антон Машуков, занимал пост директора департамента инвестиционной политики Тюменской области с 2020 по 2023 год. Чиновник рассказал, что после отставки также начал заниматься коммерцией.

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Жена экс-директора тюменского департамента Антона Машукова Мария Екимова закрыла свой второй салон красоты. О причинах она рассказала в соцсетях. Ранее стало известно о том, что предприниматель ликвидировала другой свой бизнес — магазин женской одежды. «Мы отказались от одного салона в пользу другого. Раньше я думала, чем больше салонов я открою, тем лучше. Но сейчас я приняла решение сосредоточиться на одном», — рассказала Екимова в своем в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России). Несколько месяцев назад стало известно о том, что предприниматель закрыла еще один свой актив — магазин женской одежды. О причинах такого решения Екимова тогда не сообщила. Супруг бизнесвумен, Антон Машуков, занимал пост директора департамента инвестиционной политики Тюменской области с 2020 по 2023 год. Чиновник рассказал, что после отставки также начал заниматься коммерцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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