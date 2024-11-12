Жена экс-директора тюменского департамента избавляется от бизнеса

Жена экс-директора тюменского департамента Антона Машукова Мария Екимова закрыла свой второй салон красоты. О причинах она рассказала в соцсетях. Ранее стало известно о том, что предприниматель ликвидировала другой свой бизнес — магазин женской одежды.
«Мы отказались от одного салона в пользу другого. Раньше я думала, чем больше салонов я открою, тем лучше. Но сейчас я приняла решение сосредоточиться на одном», — рассказала Екимова в своем в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России).
Несколько месяцев назад стало известно о том, что предприниматель закрыла еще один свой актив — магазин женской одежды. О причинах такого решения Екимова тогда не сообщила.
Супруг бизнесвумен, Антон Машуков, занимал пост директора департамента инвестиционной политики Тюменской области с 2020 по 2023 год. Чиновник рассказал, что после отставки также начал заниматься коммерцией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!