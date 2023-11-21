Бывший топ-чиновник правительства Тюменской области ушел в бизнес

Экс-директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков ушел в бизнес. После отставки с должности госслужащего он планирует развивать два проекта. От этом URA.RU рассказал сам Машуков.
«Дела у меня нормально, планирую заниматься бизнесом. Расскажу о результатах не раньше января, пока нет смысла говорить», — прокомментировал вопрос о своих планах Машуков.
Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и стал единственным учредителем ООО «Форт». По данным сервиса Rusprofile, компания занимается строительством жилых домов с 2012 года.
Судя по видам разрешенной экономической деятельности, бизнес-проекты предпринимателя будут связаны с управлением недвижимостью, рекламой и строительством. Как ранее писало URA.RU, Машуков ушел в отставку с поста директора департамента в октябре 2023 года.
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