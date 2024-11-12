В Перми снесут пять домов у Стахановского кольца

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Помимо пяти домов будет снесено 45 гаражных боксов
Помимо пяти домов будет снесено 45 гаражных боксов Фото:

В Перми в районе Стахановского кольца планируется снос пяти аварийных многоквартирных домов и 43 других объектов для последующего комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает краевое министерство строительства. Реализация КРТ предусматривает расселение жителей снесенных домов и создание новых жилых и общественных зон.

Проект реновации затронет улицы Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов и Стахановская в Индустриальном районе города. «При реализации проекта комплексного развития территории будущий инвестор обязан будет снести пять многоквартирных домов и 45 гаражных боксов», — указано в документе краевого министерства строительства.

Помимо сноса зданий, на освободившейся территории площадью 1,56 гектара запланировано строительство новых жилых комплексов и общественного центра. Торги по выбору инвестора для реализации данного проекта планируется провести до конца текущего года.

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В Перми в районе Стахановского кольца планируется снос пяти аварийных многоквартирных домов и 43 других объектов для последующего комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает краевое министерство строительства. Реализация КРТ предусматривает расселение жителей снесенных домов и создание новых жилых и общественных зон. Проект реновации затронет улицы Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов и Стахановская в Индустриальном районе города. «При реализации проекта комплексного развития территории будущий инвестор обязан будет снести пять многоквартирных домов и 45 гаражных боксов», — указано в документе краевого министерства строительства. Помимо сноса зданий, на освободившейся территории площадью 1,56 гектара запланировано строительство новых жилых комплексов и общественного центра. Торги по выбору инвестора для реализации данного проекта планируется провести до конца текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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