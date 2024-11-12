Пермский дизайнер бесплатно научит детей создавать полезные вещи из пакетов

В музее современного искусства PERMM пройдет серия мастер-классов от пермского дизайнера Евгении Радостевой. Она бесплатно научит детей создавать из переработанных пакетов полезные вещи. Например, брелоки или шопперы.
«Мы приглашаем ребят создать нечто прекрасное из обычного мусора. Прежде чем выбрасывать пластиковую посуду, картонную упаковку, старые диски или пакеты, предлагаем подумать, как можно их превратить в произведение искусства», — отмечают в telegram-канале музея PERMM.
Три мастер-класса пройдут 16 ноября. Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться. Приглашаются ребята от шести лет.
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