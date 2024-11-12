Обманувший пермского бизнесмена экс-чекист вышел из свердловской колонии

Экс-сотрудник ФСБ Грицкевич вышел из колонии в Свердловской области

12 ноября 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Грицкевич работал в управлении «Т» Четвертой службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Требовавший 25 миллионов рублей с владельца пермского холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Грицкевич вышел из колонии в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в облсуде. В 2021 году экс-сотрудник управления «Т» Четвертой службы (экономическая безопасность) ФСБ России Грицкевич получил пять лет колонии за взятку и покушение на особо крупное мошенничество. По версии следствия, в 2020-м офицер сказал Репину, что в отношении его компаний якобы готовятся проверки из-за причиненного ущерба государству в миллиард рублей. Грицкевич пообещал, что за 25 млн, сможет организовать бизнесмену встречу с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Репин согласился на условия, однако позднее обман вскрылся. Подельником Грицкевича стал специалист по земельным отношениям Сергей Шапетько, который работал в компании Репина. Во время следствия Шапетько стал сотрудничать с силовиками и дал показания на бывшего капитана ФСБ. Его суд приговорил к условному лишению свободы и штрафу в 250 тысяч рублей. Грицкевич попал в колонию Нижнего Тагила. Его ходатайство о замене неотбытого срока более мягким видом наказания сначала удовлетворил Тагилстроевский райсуд. «Сегодня Свердловский областной суд оставил это решение в силе. Грицкевичу назначены принудительные работы», — пояснили URA.RU в инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Требовавший 25 миллионов рублей с владельца пермского холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Грицкевич вышел из колонии в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в облсуде. В 2021 году экс-сотрудник управления «Т» Четвертой службы (экономическая безопасность) ФСБ России Грицкевич получил пять лет колонии за взятку и покушение на особо крупное мошенничество. По версии следствия, в 2020-м офицер сказал Репину, что в отношении его компаний якобы готовятся проверки из-за причиненного ущерба государству в миллиард рублей. Грицкевич пообещал, что за 25 млн, сможет организовать бизнесмену встречу с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Репин согласился на условия, однако позднее обман вскрылся. Подельником Грицкевича стал специалист по земельным отношениям Сергей Шапетько, который работал в компании Репина. Во время следствия Шапетько стал сотрудничать с силовиками и дал показания на бывшего капитана ФСБ. Его суд приговорил к условному лишению свободы и штрафу в 250 тысяч рублей. Грицкевич попал в колонию Нижнего Тагила. Его ходатайство о замене неотбытого срока более мягким видом наказания сначала удовлетворил Тагилстроевский райсуд. «Сегодня Свердловский областной суд оставил это решение в силе. Грицкевичу назначены принудительные работы», — пояснили URA.RU в инстанции.