Стала известна причина госпитализации телеведущего Юрия Николаева

Юрия Николаева госпитализировали из-за проблем с легкими
Телеведущий и народный артист России Юрий Николаев сообщил, что его госпитализировали с воспалением легких. Его состояние оценивается как средней тяжести.
«Телеведущий Юрий Николаев находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней тяжести», — передает РИА «Новости». Отмечается, что артист находится в реанимации в одной из больниц Москвы с высокой температурой, его госпитализировали еще ночью 12 ноября.
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