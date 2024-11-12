Стала известна причина госпитализации телеведущего Юрия Николаева

Телеведущего Юрия Николаева госпитализировали из-за воспаления легких
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Юрия Николаева госпитализировали из-за проблем с легкими
Юрия Николаева госпитализировали из-за проблем с легкими Фото:

Телеведущий и народный артист России Юрий Николаев сообщил, что его госпитализировали с воспалением легких. Его состояние оценивается как средней тяжести. 

«Телеведущий Юрий Николаев находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней тяжести», — передает РИА «Новости». Отмечается, что артист находится в реанимации в одной из больниц Москвы с высокой температурой, его госпитализировали еще ночью 12 ноября. 

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Телеведущий и народный артист России Юрий Николаев сообщил, что его госпитализировали с воспалением легких. Его состояние оценивается как средней тяжести.  «Телеведущий Юрий Николаев находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней тяжести», — передает РИА «Новости». Отмечается, что артист находится в реанимации в одной из больниц Москвы с высокой температурой, его госпитализировали еще ночью 12 ноября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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