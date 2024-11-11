11 ноября 2024

Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрия Николаева доставили в больницу с высокой температурой
Юрия Николаева доставили в больницу с высокой температурой Фото:

Знаменитый телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован и находится в реанимации одной из московских клиник. По информации источников, Народному артисту РСФСР стало плохо накануне, после чего его срочно доставили в больницу с высокой температурой. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«На данный момент мы исключили инфаркт и инсульт, продолжаем обследование для определения причин состояния пациента», — передает информацию медиков канал 112. В настоящее время врачи проводят комплексное обследование для установления точного диагноза.

Состояние Николаева остается стабильным, но требует дальнейшего наблюдения и анализа. Ожидается, что дополнительные результаты медицинских тестов помогут врачам разработать план лечения и уточнить прогноз по восстановлению здоровья телеведущего.

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Знаменитый телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован и находится в реанимации одной из московских клиник. По информации источников, Народному артисту РСФСР стало плохо накануне, после чего его срочно доставили в больницу с высокой температурой. Об этом сообщает telegram-канал 112. «На данный момент мы исключили инфаркт и инсульт, продолжаем обследование для определения причин состояния пациента», — передает информацию медиков канал 112. В настоящее время врачи проводят комплексное обследование для установления точного диагноза. Состояние Николаева остается стабильным, но требует дальнейшего наблюдения и анализа. Ожидается, что дополнительные результаты медицинских тестов помогут врачам разработать план лечения и уточнить прогноз по восстановлению здоровья телеведущего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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