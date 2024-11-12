Какие проверки проведут силовики после смерти курганского подростка

В Кургане после внезапной смерти подростка посреди улицы правоохранительные органы сообщили о том, что будут проводить проверку случившегося происшествия. Редакция URA.RU постаралась узнать, что будут проверять сотрудники следственных органов и прокуратуры. О возможных вариантах действий агентству рассказали источники из числа бывших силовиков.
Процесс расследования следственным комитетом
Как сообщали знакомые умершего мальчика, он на протяжении некоторого времени до гибели болел. Следователи провели доследственную проверку с выездом на место происшествия сотрудника. Далее следственный комитет (СК), вероятнее всего, станет устанавливать точную причину смерти. В случае смерти от заболевания, как правило, проводится минимальный набор процедур: сбор объяснений, экспертиза и осмотр места происшествия. Но, учитывая юный возраст умершего, следствие может быть расширено. К выяснению обстоятельств могут подключить педагогов и медицинских работников. Есть вероятность, что более глубоко будет исследоваться качество оказанной медицинской помощи.
Возможные направления проверки
Если в ходе первичного расследования выявляются проблемы в медицинском обслуживании, такие как неправильный диагноз или недостаточное лечение, СК может инициировать проверку медицинского учреждения. С большой долей вероятности направят запрос в департамент здравоохранения для проведения служебной проверки.
Роль прокуратуры в расследовании
Прокуратура вступает в процесс, если в ходе проверок выявляются признаки уголовного преступления, например, статья 124 УК РФ о неоказании помощи больному. Прокуратура может заниматься анализом системных проблем в медицинском обслуживании (например, несвоевременный приезд бригады скорой помощи), и предлагать меры для их решения. В случае обнаружения преступления материалы передаются в следственные органы для начала уголовного преследования.
Объем и итоги проверочных мероприятий будут зависеть от установленных фактов. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане посреди улицы упал и умер 15-летний мальчик. Его знакомые позже рассказали, что незадолго до смерти подросток болел ветрянкой.
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