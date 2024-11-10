10 ноября 2024

Подросток умер на перекрестке в самом центре Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Юноша умер на перекрестке во время движения внезапно
Юноша умер на перекрестке во время движения внезапно Фото:

Сегодня, 11 ноября, в Кургане произошло трагическое событие: на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина скончался несовершеннолетний мальчик. До сих пор неизвестны причины его смерти. Об этом сообщает местный информационный портал.

«Пятнадцатилетний юноша скончался в центре Кургана. Трагедия произошла днем 11 ноября на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина», — сообщил информационный портал «Область 45» со ссылкой на свои источники.

По словам очевидца, юноша внезапно упал на перекрестке и вскоре скончался. Подробности трагедии пока не раскрыты. URA.RU обратилось за комментарием к следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области. Ответ ожидается.

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Сегодня, 11 ноября, в Кургане произошло трагическое событие: на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина скончался несовершеннолетний мальчик. До сих пор неизвестны причины его смерти. Об этом сообщает местный информационный портал. «Пятнадцатилетний юноша скончался в центре Кургана. Трагедия произошла днем 11 ноября на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина», — сообщил информационный портал «Область 45» со ссылкой на свои источники. По словам очевидца, юноша внезапно упал на перекрестке и вскоре скончался. Подробности трагедии пока не раскрыты. URA.RU обратилось за комментарием к следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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