Подросток умер на перекрестке в самом центре Кургана

Сегодня, 11 ноября, в Кургане произошло трагическое событие: на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина скончался несовершеннолетний мальчик. До сих пор неизвестны причины его смерти. Об этом сообщает местный информационный портал.
«Пятнадцатилетний юноша скончался в центре Кургана. Трагедия произошла днем 11 ноября на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина», — сообщил информационный портал «Область 45» со ссылкой на свои источники.
По словам очевидца, юноша внезапно упал на перекрестке и вскоре скончался. Подробности трагедии пока не раскрыты. URA.RU обратилось за комментарием к следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области. Ответ ожидается.
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